匯璽、藍天海岸、南昌邨等多區屋苑污水陽性　港府派15.5萬快測包

政府今日（22日）公布有多個地點污水監測結果呈陽性，以及病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及深水埗區的南昌邨、匯璽、富昌邨及榮昌邨；離島區東涌北屋苑藍天海岸、昇薈、東環及海堤灣畔；中西區的樓梯街、居賢坊、巴丙頓道及般咸道等。

房屋署及當區民政事務處將會陸續向受影響居民、清潔工和物業管理員派發合共約15.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



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政府今日（22日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，部份地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，受影響屋苑及大廈如下:

．深水埗區︰南昌邨、匯璽、匯璽II、匯璽III、富昌邨及榮昌邨

．離島區(東涌)︰藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅、水藍天）、昇薈、東環、東環II及海堤灣畔

．中西區︰樓梯街及居賢坊附近一帶住宅，以及巴丙頓道及般咸道附近一帶住宅，包括寧養臺、禮賢閣等（見附件）

樓梯街及居賢坊附近一帶住宅污水呈陽性。(政府新聞處圖片）

巴丙頓道及般咸道附近一帶住宅污水呈陽性。（政府新聞處圖片）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。