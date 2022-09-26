疫情｜威院ICU爆集體感染　18名員工近3日確診　無出席大型聚會

疫情持續，醫管局今（26日）公布，共有6名病人經經入院篩查或檢測呈陽性，涉瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及廣華醫院。當中廣華醫院佔最多，有3名病人陽性，及9人被列作密切接觸者。



醫管局公布，沙田威爾斯親王醫院深切治療部ICU有兩名職員，在上周五（23日）確診，經調查後發現過去3日再多16名職員確診，但無病人被列為密切接觸者，環境樣本亦為陰性，因此病房服務不受影響。院方亦稱，相關員工近日並無出席任何大型聚會，會繼續調查感染源頭。



廣華醫院3病人確診 9人列作密切接觸者

醫管局公布，共有六名病人經入院篩查或檢測呈陽性，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院分均涉一人、廣華醫院涉三人。至於被列為密切接觸者的病人共有13人，瑪麗醫院威爾斯親王醫院各為一人、伊利沙伯醫院則有兩人、廣華醫院為最多涉九人。

威院ICU上周五2名職員確診 後有16名職員確診

醫管局亦公布，威爾斯親王醫院深切治療部有兩名職員，在9月23日經檢測確診，醫院感染控制組隨即展開追蹤調查，發現過去3日，先後多16名職員確診。目前，有關職員正放病假及接受隔離，情況穩定。

威爾斯親王醫院深切治療部爆疫，共18名職員確診。（資料圖片／龔嘉盛攝）

威院無病人被列為密切接觸者 服務不受影響

院方表示，已安排深切治療部所有病人及職員接受病毒檢測，職員在工作期間均有穿戴合適的個人防護裝備，目前沒有病人被列為密切接觸者，深切治療部服務不受影響。

院方亦已在相關地點進行徹底清潔消毒，並加強執行感染控制措施，包括在醫學監察期間，所有在深切治療部工作的員工，均需佩戴外科呼吸器。至於病房採集的環境樣本，全部均呈陰性。

員工近日無出席任何大型聚會

院方亦稱，相關員工近日並無出席任何大型聚會，故繼續調查感染源頭，並密切監察病人及員工的健康情況，與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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