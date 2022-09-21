猴痘｜港首名患者病情穩定已岀院　醫管局︰醫院以高規格處理

本港月初出現首宗猴痘感染輸入個案，涉事30歲男患者本月5日由菲律賓抵港，曾訪加拿大及美國，參與過高危活動。上月底起出現皮疹等病徵，抵港後檢疫期間因不適送往瑪麗醫院治理，後經檢測後確診猴痘。



該男患者8月30日開始出現皮疹，兩日後發現淋巴腫脹，第三日起喉嚨痛和吞嚥困難，到瑪麗醫院接受治療。醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日(21日)於疫情記者會表示，涉事男患者情況穩定，現已岀院。她強調，猴痘是具感染性的傳染病，與新冠一樣，同事會用高規格處理。



▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



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關慧敏今日疫情記者會上，被問猴痘患者的最新情況。關指，該病人病情穩定已出院。由於猴痘屬高感染性傳染病，員工會以高規格處理感染個案，亦會提供足夠保護衣物予員工作臨床照顧。

她續指，處理猴痘群組的員工都會有高規格的隔離設施和藥物，不同醫院隨時可以接收病人。另外醫院有治療方案，會密切關注情況，有需要時會彈性調配人手。

▼張竹君今年5月向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼

