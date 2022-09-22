醫管局擴大灣區交流計劃 首批70名護士免註冊明年初來港工作
醫管局早前公布會推出「大灣區醫生交流計劃」，年內引入最多10名內地醫生。醫管局今（22日）召開大會後見記者，公布會擴大相關計劃。主席范鴻齡表示，除醫生外，護士、中醫師及放射治療師亦為交流計劃內，當中護士更無須在港註冊，第一批會在明年初來港有逾70人，並望在兩年內增加至300人。
范鴻齡重申，來交流的護士很有資歷，部分為第五波疫情時內地派醫護來港的護士，而內地護士若在港發生任何醫療事故，醫管局會承擔任何法律責任，與以往其他交流計劃一樣。
醫管局公布，截至8月，過去一年醫生流失比率約8.3%，而護士流失比率約10.1%。為增加本港醫護人手，醫管局早前公布「大灣區醫生交流計劃」，指會有5至10名內地醫生來港交流三年，並表示會成立處理粵港澳大灣區諮詢委員會，為醫管局提供策略性意見。
醫管局今公布成員名單，當中包括不少的政商界領袖，如立法會議員林哲玄、前財政司司長梁錦松及華昇診斷中心董事長胡定旭等。
梁錦松為新風天域集團董事長，集團旗下在內地設立了深圳新風和睦家醫院，被質疑會否有利益衝突，范鴻齡則回應稱，醫管局有嚴謹的利益申報機制，故毋須擔心。
范鴻齡續指，大灣區委員會已在九月一日舉行首次會議，提供「真知灼見」予醫管局，推動「大灣區醫療人才交流計劃」，除早前提及的大灣區醫生交流計劃外，亦會設有大灣區中醫訪問學者計劃、大灣區專科護理知識交流計劃及大灣區放射技師交流計劃，此四項計劃已在醫管局內務會議通過。
他先交代現時的「大灣區醫生交流計劃」進度，指現時已有8名醫生願意來港，在收集他們的証書後便會申請他們以「有限度註冊」方式來港，主要會在胸肺科及內科工作，但就未有透露相關醫生有的資歷。
3名內地中醫師來港
至於中醫師方面，醫管局會引入3名的資深大灣區中醫師，培訓本地中醫人才，並推動中西醫結合治療。中醫藥管理委員會亦已批准3名大灣區資深中醫師來港，估計3名中醫師可於下月來港。
范鴻齡續指，醫管局做中西醫結合治療已有多年，惟現時仍只有痛症、中風及癌症舒緩才有中西醫結合治療，「希望引入後，可以香港中西醫結合做得快啲做多啲。」據《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，本港中醫師的人手供過於求，故他強調，引入中醫師並非希望增加人手，「 佢地唔係嚟搶飯碗，係希望佢地嚟一段時間提高中醫服務水準。」
在大灣區專科護理知識交流計劃方面，醫管局行政總裁高拔陞表示，會在大灣區邀請一些有經驗的專科護士來港交流十個月，與醫生計劃不同，交流期間內地護士無須在港註冊，但同樣會在前線工作，主要為老人科及急症。第一批會在明年初來港，有逾70人，並望在兩年內增加至300人。
范鴻齡補充，醫管局過往亦有相關計劃，如2007年粵港專科護士培訓計劃，當時的成效不錯。不過翻查資料，當時計劃醫管局會向每位內地護士收取港幣10,000元作為提供培訓的費用，來港的護士並不會獨立提供臨床護理服務。
范鴻齡回應記者提問時指，內地醫療發展十分快，不可用現時的情況與當時的計劃比較，又重申來交流的護士很有資歷，部分為第五波疫情時內地派醫護來港的護士。至於內地護士若在港發生任何醫療事故，醫管局會承擔任何法律責任，與以往其他交流計劃一樣。
至於大灣區放射技師交流計劃，高拔陞表示，由於在第五波疫情時內地亦曾派放射師來港，當時雙方在專業訓練及知識都有互相借鏡的地方，故有此計劃增進兩地交流。局方已與相關機構聯絡，並會將人選交給放射技師管理委員會審批，希望會有5至6名的放射診斷技師來港交流一年。
范鴻齡強調，交流計劃有助在大灣區建立人才庫，與本地醫護人員互相交流學習。由於本港醫護人手短缺，流失率上升，交流計劃會以內地專家來港為主，短期內香港派人到大灣區的機會就較低。
非緊急服務在疫情下大幅減少，高拔陞表示，雖然疫情回穩，但今日仍有2000多個病人需住院治療，對醫療服務的影響依然很大。他續指，現時已陸續恢復非緊急服務，如預約手術及預約治療等，強調恢復速度取決於疫情。
另外，醫管局公布公眾讚揚、意見及投訴管理2021/22的年報，其中讚揚數字比上年減少了4%，今年第一季度，即第五波疫情時，讚揚數字更按年大跌25%。另外，其投訴數字亦有上升了6%，醫管局解釋，此與住院及專科門診服務量變化相符。