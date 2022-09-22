醫管局擴大灣區交流計劃　首批70名護士免註冊明年初來港工作

醫管局早前公布會推出「大灣區醫生交流計劃」，年內引入最多10名內地醫生。醫管局今（22日）召開大會後見記者，公布會擴大相關計劃。主席范鴻齡表示，除醫生外，護士、中醫師及放射治療師亦為交流計劃內，當中護士更無須在港註冊，第一批會在明年初來港有逾70人，並望在兩年內增加至300人。

范鴻齡重申，來交流的護士很有資歷，部分為第五波疫情時內地派醫護來港的護士，而內地護士若在港發生任何醫療事故，醫管局會承擔任何法律責任，與以往其他交流計劃一樣。



醫管局今（22日）召開大會時公布擴大相關計劃，主席范鴻齡表示，除醫生外，護士、中醫師及放射治療師亦為交流計劃內，當中護士更無須在港註冊。（資料圖片／余俊亮攝）

醫管局公布，截至8月，過去一年醫生流失比率約8.3%，而護士流失比率約10.1%。為增加本港醫護人手，醫管局早前公布「大灣區醫生交流計劃」，指會有5至10名內地醫生來港交流三年，並表示會成立處理粵港澳大灣區諮詢委員會，為醫管局提供策略性意見。

醫管局今公布成員名單，當中包括不少的政商界領袖，如立法會議員林哲玄、前財政司司長梁錦松及華昇診斷中心董事長胡定旭等。

梁錦松為新風天域集團董事長，集團旗下在內地設立了深圳新風和睦家醫院，被質疑會否有利益衝突，范鴻齡則回應稱，醫管局有嚴謹的利益申報機制，故毋須擔心。

范鴻齡續指，大灣區委員會已在九月一日舉行首次會議，提供「真知灼見」予醫管局，推動「大灣區醫療人才交流計劃」，除早前提及的大灣區醫生交流計劃外，亦會設有大灣區中醫訪問學者計劃、大灣區專科護理知識交流計劃及大灣區放射技師交流計劃，此四項計劃已在醫管局內務會議通過。

他先交代現時的「大灣區醫生交流計劃」進度，指現時已有8名醫生願意來港，在收集他們的証書後便會申請他們以「有限度註冊」方式來港，主要會在胸肺科及內科工作，但就未有透露相關醫生有的資歷。

醫管局會引入3名的資深大灣區中醫師，培訓本地中醫人才，並推動中西醫結合治療，3人中包捨曾來港協助抗疫的中醫師。（政府新聞處圖片）

3名內地中醫師來港

至於中醫師方面，醫管局會引入3名的資深大灣區中醫師，培訓本地中醫人才，並推動中西醫結合治療。中醫藥管理委員會亦已批准3名大灣區資深中醫師來港，估計3名中醫師可於下月來港。

范鴻齡續指，醫管局做中西醫結合治療已有多年，惟現時仍只有痛症、中風及癌症舒緩才有中西醫結合治療，「希望引入後，可以香港中西醫結合做得快啲做多啲。」據《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，本港中醫師的人手供過於求，故他強調，引入中醫師並非希望增加人手，「 佢地唔係嚟搶飯碗，係希望佢地嚟一段時間提高中醫服務水準。」

在大灣區專科護理知識交流計劃方面，醫管局行政總裁高拔陞表示，會在大灣區邀請一些有經驗的專科護士來港交流十個月，與醫生計劃不同，交流期間內地護士無須在港註冊，但同樣會在前線工作，主要為老人科及急症。第一批會在明年初來港，有逾70人，並望在兩年內增加至300人。

大灣區專科護理知識交流計劃會邀請一些有經驗的專科護士來港交流十個月，與醫生計劃不同，交流期間內地護士無須在港註冊，但同樣會在前線工作，主要為老人科及急症。（資料圖片）

范鴻齡補充，醫管局過往亦有相關計劃，如2007年粵港專科護士培訓計劃，當時的成效不錯。不過翻查資料，當時計劃醫管局會向每位內地護士收取港幣10,000元作為提供培訓的費用，來港的護士並不會獨立提供臨床護理服務。

范鴻齡回應記者提問時指，內地醫療發展十分快，不可用現時的情況與當時的計劃比較，又重申來交流的護士很有資歷，部分為第五波疫情時內地派醫護來港的護士。至於內地護士若在港發生任何醫療事故，醫管局會承擔任何法律責任，與以往其他交流計劃一樣。

至於大灣區放射技師交流計劃，高拔陞表示，由於在第五波疫情時內地亦曾派放射師來港，當時雙方在專業訓練及知識都有互相借鏡的地方，故有此計劃增進兩地交流。局方已與相關機構聯絡，並會將人選交給放射技師管理委員會審批，希望會有5至6名的放射診斷技師來港交流一年。

醫管局主席范鴻齡強調，交流計劃有助在大灣區建立人才庫，與本地醫護人員互相交流學習。（呂穎姍攝）

范鴻齡強調，交流計劃有助在大灣區建立人才庫，與本地醫護人員互相交流學習。由於本港醫護人手短缺，流失率上升，交流計劃會以內地專家來港為主，短期內香港派人到大灣區的機會就較低。

非緊急服務在疫情下大幅減少，高拔陞表示，雖然疫情回穩，但今日仍有2000多個病人需住院治療，對醫療服務的影響依然很大。他續指，現時已陸續恢復非緊急服務，如預約手術及預約治療等，強調恢復速度取決於疫情。

另外，醫管局公布公眾讚揚、意見及投訴管理2021/22的年報，其中讚揚數字比上年減少了4%，今年第一季度，即第五波疫情時，讚揚數字更按年大跌25%。另外，其投訴數字亦有上升了6%，醫管局解釋，此與住院及專科門診服務量變化相符。