流感｜兒科醫學會預料冬季有大型爆發　籲家長盡快為幼童接種疫苗

香港新冠疫情有回穩趨勢，加上入境檢疫改0+3，市面一片漸呈安心感覺。不過，新冠以外，香港兒科醫學會會長葉柏強指，社會目前更要關注季節性流感情況，他解釋，由於過去兩年多學童上實體課時間少，加上新冠疫情下防疫加強、大家「乾淨咗」，令流感數字少，同時令流感疫苗接種數字大減。葉憂慮，社會接觸流感病毒的機會減少下，預計今年冬季或有大型季節性流感爆發，籲家長盡快安排幼童接種流感疫苗。



▼9月25日港大醫學院、香港醫院藥劑師學會等組織建議盡早為幼童接種流感疫苗▼



9個兒科組織聯合聲明籲家長盡快帶子女完成新冠疫苗接種

九個兒科及婦產科學會，包括香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港婦產科學會、香港兒童及青少年皮膚科學會、香港護理學院、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會和香港助產士會昨（26日）發出聯合聲明，籲家長盡快帶子女完成接種新冠疫苗，尤其是免疫系統較弱或有長期病患的小童。

香港兒科醫學會會長葉柏強今日（27日）在商台節目補充，若兒童在接種第一劑後不足14 天感染新冠病毒，即當針疫苗不算一針計，他們在康復日一個月後已經可以接種新冠疫苗，以提高對抗新冠病毒的抵禦能力。

香港兒科醫學會會長葉柏強預計今年冬季或有大型季節性流感爆發。（資料圖片/黃文軒攝）

聯合聲明指第五波爆發至今已超過半年，兒童和成年人感染後的抗體已跌至低水平，不足以保護他們免受另一次新冠病毒感染，以及重症和後遺症的風險。 葉柏強稱，無論是科興或復必泰疫苗，接種後除了可增加抗體以外，亦可刺激免疫系統的T細胞，之後即使體內抗體數量有變化（下降），亦可起一定免疫作用。

▼9月22日 醫務衞生局局長盧寵茂及衞生署署長林文健接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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兒科醫學會會長葉柏強：流感疫苗和新冠疫苗可同時接種

接種新冠疫苗以外，葉柏強指為幼童接種流感疫苗同樣重要，他表示，過去兩年多學童上實體課時間少，加上新冠疫情下防疫加強、大家「乾淨咗」，令流感疫苗接種數字大減，社會接觸流感病毒的機會亦減少，因此預計今年冬季或有大型季節性流感爆發，籲家長盡快安排幼童接種流感疫苗，又指流感疫苗和新冠疫苗可以同時接種。

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼

