小童疫苗通行證｜周五降至5歲　飲食業憂生意減　倡0+0撤安心出行

政府昨日（26日）起將入境檢疫限制放寬至「0+3」，餐飲業界日前發出聯署聲明指憂慮「0+3」將令港人外出旅遊消費，加劇結業潮及裁員潮。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今日（27日）在電台節目表示，預料「0+3」和疫苗通行證下降至5歲以上小童，將會打擊餐飲業界生意，業界正研究為有關群體推出外賣優惠吸客。



他促請政府盡快追上國際社會的步伐，取消不必要的防疫限制，包括將旅客檢疫措施放寬至「0+0」，亦即連醫學監察的3天都取消，不合時宜的「安心出行」和量體溫等防疫措施亦應告別，以令社會盡快走上復常之路。



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「安心出行」作用逐步減低 若放寬至「0+0」應同步取消

徐汶緯在商台節目表示，若政府將旅客檢疫措施放寬至「0+0」，便應該同步取消入食肆要掃描「安心出行」和量體溫的措施，他認為，兩三年前設立「安心出行」並非為防疫，而是方便衞生防護中心追蹤確診者或大型爆發群組，惟現時每日新增確診達過千宗，安心出行作用已逐步減低：「可能去到0+0嘅時候已經冇咗個作用。」

部份人中招無病徵 量體溫無必要

至於量體溫方面，他認為並非所有染疫病人均會在感染後即時發燒，部份人中招後更是無病徵，認為要病人量體溫作篩查的作用很低：「疫情個變化已經開始唔同，我諗我哋嘅防疫措施都要喺呢一刻修正或者改變，唔能夠攞返三年前嘅防疫措施擺返喺呢一刻去做管理。」

我諗我哋嘅防疫措施都要喺呢一刻修正或者改變，唔能夠攞返三年前嘅防疫措施擺返喺呢一刻去做管理。 稻苗飲食專業學會主席徐汶緯

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯。（資料圖片／何柏佳攝）

惟他認為「疫苗通行證」則要堅持使用：「畢竟疫苗對防止呢個疫情有好大幫助，同埋減少傷亡數字，如果冇咗疫苗護照，我哋睇唔到啲食客究竟有冇打針，或者有冇打齊三針，呢啲會令到疫情反彈，同埋我哋啲工作唔可以躺平同埋一啲要維護住香港社會嘅衞生。」

「疫苗通行證」9.30降至5歲小童 或全家放棄外出用膳

不過，「疫苗通行證」將於本月底降至5歲小童，徐汶緯則認為，首半年或有不少小童未打齊針或未打針，家長亦可能會想先觀察其他小孩打針的情況，再帶子女打針，故或會全家人為遷就無「疫苗通行證」的子女已放棄外出用膳，尤其是上學前的早餐和下課後的午餐。

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倡放寬至十人一枱 凌晨後准堂食

他又透露，業界曾討論就兒童疫苗通行證和旅客「0+3」推出外賣優惠：「小朋友接種疫苗個情況，都會諗下啲套餐畀佢哋，譬如快啲，剩係做外賣輕便啲，0+3我哋可能剩係套餐畀佢哋拎到酒店，咁但係呢個都係好初步階段，希望最終可以0+0，減低不必嘅防疫政策，令到市民又方便咗，做生意又好咗。」他又希望政府同步放寬其他營業限制，如8人一枱放寬至10人一枱、取消宴會人數上限，以及在凌晨12時後的營業限制。

憂「安心出行」親子版混亂 推出後尚需要修正

消息指，政府最快今日公布，可讓家長在「安心出行」儲存子女的疫苗通行證，徐汶緯則認為，每次政府在餐飲食肆或表列處所更新防疫措施時，都會出現混亂情況，今次更是將情況變得更複雜：「小朋友針卡要跟住父母，可能同同學去或者同親戚朋友去，咁係咪要帶埋媽咪同爸爸嘅手機呢？咁呢個位都要落到地執行嘅時候慢慢研究，咁我相信係解決到。」