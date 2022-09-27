0+3｜政府煞停指定檢疫酒店需續包底30日　首六輪共發放1億元資助

入境檢疫「0+3」周一（26日）起實施，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，不過第八輪檢疫酒店名單上共有62間酒店參與，原定在10月31才日結束。醫務衞生局表示，政府按合約要向參加酒店在未來30日支付「包底」費用，只要酒店入住率不足一半便會受惠。



醫務衞生局表示，由2020年12月第一輪起到今年2月第六輪結束，政府向酒店合共發放約一億元資助，目前仍在處理今年3月及以後的資助申請。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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包底期由宣布「0+3」措施起計30日

按酒店業界人士透露，政府與檢疫酒店的合約中，有條款列明若計劃煞停，「包底」限期便由政府公布日起計30日。政府於9月23日公布放寬「0+3」的措施，包底限期便會直至10月23日。只要參加檢疫酒店計劃的酒店，未來一個月入住率不足五成，便會受惠。

醫務衞生局表示，政府在推出指定檢疫酒店計劃時清楚表明，若酒店某月的平均入住率低於50%，政府會提供資助。

計算包底方法如下：

酒店最低房價7成或600元（以較低者為準）X（50% - 實際入住率）X 房間數目

▼第八輪檢疫酒店價格▼



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酒店需在餘下合約期內接受所有類別客人入住

局方表示，指定檢疫酒店的入住率隨疫情發展有起有跌，大部份時間政府不需要向酒店提供資助。不過由2020年12月第一輪起到今年2月第六輪結束，政府向酒店合共發放約一億元資助。

局方現時仍在處理今年3月及以後的資助申請，因此暫時未能提供相關的資助金額。在指定檢疫酒店計劃宣布結束後，政府已即時按相關條文，給予各酒店30日終止合約通知期，並指示他們需在剩下的合約期內接受所有類別客人入住，以提高入住率，局方其後會與酒店按其實際入住率再行計算需資助的金額。

第八輪檢疫酒店共提供約23600間房

政府本月13日曾公布，連同新加入以及早前因不同原因提前解約的酒店，參與第八輪計劃的檢疫酒店有62間，共提供約23,600個房間。若該批酒店的入住率，接下來一個月均為零，並以上限600元作計算，政府每日「包底」一半房間的費用，為708萬元，30日合共約2.1億元。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼

