全球流感與新冠個案現「黃金交叉」　何栢良籲港人外遊先打流感針

政府實施「0+3」，不少港人急不及待預訂機票出遊。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（27日）表示，隨着國際社會逐漸復常，流感亦回歸，歐美等率先解取防疫措施的地區更出現爆發現象，近期全球流感有回歸跡象，根據世界衞生組織全球定點監測流感陽性比率顯示，今年7月出現「黃金交叉」， 即流感比率高過新冠肺炎病毒比率。

他指出，港人外遊後或會受感染，致本港流感個案增加，但認為現時本港仍然實施口罩令，相信爆發風險不大，但建議有意外遊和高風險人士應及時接種流感疫苗：「你唔打流感針，你旅行緊，病咗你話幾無癮。」



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



+ 8

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，新冠肺炎來襲後，香港以至全球的流感病毒近乎完全消失逾兩年多，直至今年年初歐美和亞洲地區逐漸復常，流感便再次「出返嚟」，流行度慢慢恢復到疫情前的情況。他認為，本港仍是全民戴口罩，故流感仍然絕跡。

根據世界衞生組織全球定點監測流感陽性比率顯示，今年7月出現「黃金交叉」， 即流感比率高過新冠肺炎病毒比率。(何栢良醫生提供)

惟隨着本港實施「0+3」，不少港人會外遊，會否引致冬季流感再次爆發？他預料將會有外遊回港的旅客感染流感，故相關個案會增加，但會否造成爆發，則要視乎本港的防疫措施的放寬程度，「如果我哋當期時仲有全民戴口罩嘅要求嘅話，我相信流感唔會多好多。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

他表示，打針同樣是預防流感的主要策略，建議有意外遊的港人，出發前先接種流感疫苗，「你唔打流感針，你旅行緊，病咗你話幾無癮」，而疫苗需時兩三周才能產生足夠抗體，「你𠵱家打得嚟都啱㗎喇，你𠵱家搶機票，搶得嚟你十月中、十月尾去，到時出到去就穩陣，唔會旅行期間又流鼻水，好麻煩㗎嘛。」他指，過去一兩年無打過流感疫苗的高危人士均應在12月的高峰期前打針。

商界有不少聲音要求，政府推出「0+3」旅客免檢疫安排後，應同步鬆綁現有針對處所的防疫限制，何栢良亦認為「政府最好聽日取消曬佢」，以「果斷取消咗佢止血」，但要保留口罩令、食肆通風要求、疫苗通行證、參與室內人多聚會前的快測陰性證明。

他指，新冠肺炎已逐漸變成風土病，現時防疫重點，是以「疫苗通行證」谷針，以減少重症和醫療壓力，而透過天然感染和打針構成的「防重症屏障」已經「幾穩陣」，故針對食肆的營業限制，如每枱人數和量體溫等均可取消。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼

