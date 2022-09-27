安心出行｜圖文解構如何加入兒童疫苗通行證　一鍵即掃多張針卡

「安心出行」手機應用程式今日（27日）中午時份更新，加入同行者「疫苗通行證」，用戶可加入最多8名65歲或以上和15歲或以下人士、殘疾人士及其他就此事宜獲政府授權機構認可的人士的「疫苗通行證」。

用戶要加入同行者針卡，要先到電子疫苗接種及檢測紀錄頁面，按指示加入同行人士針卡，而當進入表列處所時，掃描處所的安心出行二維碼後頁面上就會多了一個按鍵，可以切換至顯示同行者的「疫苗通行證」，直接讓處所負責人掃描同行者的針卡。



五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」



「安心出行」更新後，會變為3.4.3版本，用戶可加入三類獲豁免使用「安心出行」同行人士的「疫苗通行證」，包括65歲或以上和15歲或以下人士、殘疾人士及其他就此事宜獲政府授權機構認可的人士。一部手機最多可儲存8名合資格人士的「疫苗通行證」，此外，程式聲稱不會記錄同行人士的出行紀錄。

用戶要加入同行者針卡，要先到電子疫苗接種及檢測紀錄頁面，更新後底下會多了加入同行人士的選項，輸入同行人士別名（可自訂用作識別）後，便完成新增同行人士的步驟。

多部手機可加入同一張針卡 父母各自手機均可儲存子女針卡

然後再透過掃瞄「疫苗通行證」的二維碼或使用醫健通匯入便可為同行人士加入針卡。而在不同的手機上亦可以加入同一個獲豁免者的針卡，即父母二人均可加入同一名小朋友的針卡。

更新後「安心出行」頁面上就會多了選擇，可以切換至顯示同行者的「疫苗通行證」。（安心出行截圖）

當進入表列處所時，用戶掃瞄處所的安心出行二維碼後會先顯示自己的「疫苗通行證」，更新後「安心出行」頁面上就會多了選擇，可以切換至顯示同行者的「疫苗通行證」，直接讓處所負責人掃瞄同行者的針卡。

而當用戶因同行人士年齡超過15歲等原因要刪除同行人士的針卡，則只需要回到電子疫苗接種及檢測紀錄頁面，在上方選擇同行者的針卡，便可以選擇刪除同行人士。

不過，記者亦發現雖然程式中表示只可加入三類獲豁免使用「安心出行」同行人士的「疫苗通行證」，但如用戶增加一般人士的「疫苗通行證」二維碼，亦可以成功加入「安心出行」之內。

安心出行可以添加多少同行人士的疫苗通行證？ 最多可增加8名同行者的針卡，日後不需要時亦可逐一刪除。 安心出行加入同行者的針卡後，進入處所時如何顯示？ 只要主要用戶在掃描場所二維碼後，便會新增一個按鈕，可隨時顯示手機上所有已登記的針卡，方便選擇不同針卡用作掃描。

▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼

