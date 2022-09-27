疫情．最新｜政府取消7名被捕醫生發出免針紙　10.12日起失效

本港今日（27日）新增確診3667宗確診，包括193宗輸入，多6人死亡。本港累計共有1966名新冠病人留醫治療，當中有183名新增確診病人，現時合共有43名危殆及42名嚴重病人。



安心出行流動程式今午推出更新版本，可以加入最多8名同行人士的「疫苗通行證」資料，程式並不會記錄同行人士的出行紀錄。更新版本時，每個疫苗通行證要確保姓名和身分證明文件號碼要完全一致。所謂同行人士只限三類獲豁免使用安心出行「疫苗通行證」資料，包括65歲或以上和15歲以下的人士、殘疾人士及其他就此事宜獲政府或政府授權機構認可的人士。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月25日平均值維持在0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日▼



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【17:44】就個別私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症，並濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書，政府今日（27日）公布，所有由相關私家醫生簽發的醫學豁免證明書將不獲接納，並會由10月12日起失效，涉及二萬多張，當中超過一半仍然有效。巿民如持有相關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書，他們可按需要諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或可繼續獲得醫學豁免。七名醫生包括戴港盛、蔡淑梅、傅元龍、王秉亮、殷錦新、陳凱旭及林定儀。

【17:14】疫情雖然回落，但本港多區仍有確診個案。港府今（27日）公布，因應以下葵青、西貢及北區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的屋苑包括，葵青大隴街附近一帶住宅 、北區粉嶺圍、軍地、掃管埔村及聯盛街、聯益街及聯發街附近一帶住宅，以及西貢區彩明苑、都會駅及坑口村等。

▼9月27日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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【17:05】政府今日（27日）提醒市民，周五（30日）起，5至11歲兒童進入任何「疫苗通行證」適用處所，均須符合接種兩劑新冠疫苗，或接種第一劑疫苗後未滿三個月。此外，由同日起，12歲或以上人士在「疫苗通行證」下，接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，將由6個月縮短至5個月。

【16:52】衞生署衞生防護中心今日（27日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況，中心正調查過去24小時新增3474宗新冠病毒陽性檢測的本地感染個案，當中包括937宗核酸檢測陽性個案（411宗確診、427宗無症狀感染及99宗狀況待定個案）以及2 537宗快速測試陽性個案。

此外，新增193宗檢測陽性輸入個案，當中包括173宗核酸檢測陽性（18宗確診、120宗無症狀感染及35宗狀況待定個案）及20宗快速抗原測試陽性個案。至今本港累計核酸陽性檢測個案946 753宗及快速抗原測試陽性個案806 448宗。至今本港累計死亡個案共有10134宗，較昨日增多6宗。

【14:26】新冠肺炎疫情下，港人都帶上口罩，令過去兩年多無再出現冬季流感高峰期。不過，隨著全球開始放寬入境限制，根據世界衞生組織全球定點監測流感陽性比率顯示，今年7月已出現「黃金交叉」， 即流感比率高過新冠肺炎病毒比率。



香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，現時難以預料今年冬季流感高峰期會否在本港再現，但認同對流感的免疫屏障已大幅下降，「如果今年流行的是H3流感病毒，就很大機會有爆發。」家庭醫生林永和則表示，今年接種流感疫苗比上年踴躍，現時已收到過百宗的預約，建議市民如想去旅行可早點打針。

【12:30】安心出行流動程式今午推出更新版本，可以加入最多8名同行人士的「疫苗通行證」資料，程式並不會記錄同行人士的出行紀錄。更新版本時，每個疫苗通行證要確保姓名和身分證明文件號碼要完全一致。所謂同行人士只限三類獲豁免使用安心出行「疫苗通行證」資料：

（a）65歲或以上和15歲以下的人士；

（b）殘疾人士；及

（c）其他就此事宜獲政府或政府授權機構認可的人士。

五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」



【12:15】政府實施「0+3」，不少港人急不及待預訂機票出遊。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（27日）表示，隨着國際社會逐漸復常，流感亦回歸，歐美等率先解取防疫措施的地區更出現爆發現象，近期全球流感有回歸跡象，根據世界衞生組織全球定點監測流感陽性比率顯示，今年7月出現「黃金交叉」， 即流感比率高過新冠肺炎病毒比率。

根據世界衞生組織全球定點監測流感陽性比率顯示，今年7月出現「黃金交叉」， 即流感比率高過新冠肺炎病毒比率。(何栢良醫生提供)

【12:14】港府昨日（26日）起，將抵港旅客檢疫安排放寬至「0+3」，疫情下薪酬被「炒貴」的外傭亦受惠。香港僱傭公會主席陳東風今日（27日）在電台節目表示，新的檢疫安排對外傭中介行業有很大幫助，僱主不用再支付巨額為來港工人安排檢疫酒店，而自4月開關後，來港外傭人數亦有所增加，積壓個案已幾近完成處理，至於外傭薪酬水平亦由4月時的約6,000元，下跌近兩成至約5,000元。

【12:13】政府今早（27日）派員於大埔大埔廣場宜興閣查核受檢人士有否執行日前的強檢要求，行動共檢查180人，當中四人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

是次行動由機電工程署聯同大埔警區和衞生署進行，由上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。

【10:06】政府昨日（26日）起將入境檢疫限制放寬至「0+3」，餐飲業界日前發出聯署聲明指憂慮「0+3」將令港人外出旅遊消費，加劇結業潮及裁員潮。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今日在電台節目表示，預料「0+3」和疫苗通行證下降至5歲以上小童，將會打擊餐飲業界生意，業界正研究為有關群體推出外賣優惠吸客。

他促請政府盡快追上國際社會的步伐，取消不必要的防疫限制，包括將旅客檢疫措施放寬至「0+0」，亦即連醫學監察的3天都取消，不合時宜的「安心出行」和量體溫等防疫措施亦應告別，以令社會盡快走上復常之路。

【09:10】香港新冠疫情有回穩趨勢，加上入境檢疫改0+3，市面一片漸呈安心感覺。不過，新冠以外，香港兒科醫學會會長葉柏強指，社會目前更要關注季節性流感情況，他解釋，由於過去兩年多學童上實體課時間少，加上新冠疫情下防疫加強、大家「乾淨咗」，令流感數字少，同時令流感疫苗接種數字大減。葉憂慮，社會接觸流感病毒的機會減少下，預計今年冬季或有大型季節性流感爆發，籲家長盡快安排幼童接種流感疫苗。

▼9月25日港大醫學院、香港醫院藥劑師學會等組織建議盡早為幼童接種流感疫苗▼



▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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【04:26】入境檢疫「0+3」周一（26日）起實施，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，不過第八輪檢疫酒店名單上共有62間酒店參與，原定在10月31才日結束。醫務衞生局表示，政府按合約要向參加酒店在未來30日支付「包底」費用，只要酒店入住率不足一半便會受惠。

醫務衞生局表示，由2020年12月第一輪起到今年2月第六輪結束，政府向酒店合共發放約一億元資助，目前仍在處理今年3月及以後的資助申請。

酒店最低房價7成或600元（以較低者為準）X（50% - 實際入住率）X 房間數目

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼



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▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

