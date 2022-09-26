消息︰安心出行可一機出示多張老幼傷殘者針卡　最快周二更新功能

現時市民進入指明處所，須符合疫苗通行證的要求，惟幼童、長者及傷殘人士，有可能沒有或不懂用手提電話，難以出示電子針卡，但紙本針卡則容易遺失及損爛。消息指，創新科技及工業局已準備推出新功能，讓照顧者可在其手機上的「安心出行」，加入「老幼弱傷殘針卡」以一併出示，適用5至15歲兒童及青年少、65歲或以上長者和行動不便的傷殘人士。當局最快明日（27日）公布詳情及更新功能。



▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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政府早前公布調低疫苗通行證適用年齡，由現時12歲或以上降至5歲，本月30日起生效，即屆時兒童進入食肆等指明處所，亦須出示針卡。惟幼童或無個人手提電話，外出攜帶針本針卡亦容易遺失或損壞。

消息指，創新科技及工業局已研究加入「親子針卡」，容許家長將幼兒的針卡，加入至其個人手機上的「安心出行」，以方便一併出示。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



照顧者也可加視障或行動不便者針卡

消息續指，可加入針卡的適用年齡為5至15歲兒童，並涵蓋65歲或以上的長者，以及身體不便的傷殘人士，例如視障或行動不便的人士等。即除了「親子針卡」外，亦是「老幼弱傷殘針卡」。

換言之，並非僅家人可加入針卡，長者或傷殘人士隨同的看護，甚至社工、外傭等照顧人士，亦可在其個人手機的「安心出行」加入針卡。此外，針卡不限於一部手機，亦可加入至不同照顧者或家長上的手機。

消息亦指，政府最快將於明日（27日）公布詳情，以及更新「安心出行」功能。

▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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9月30日起5至11歲兒童須符疫苗通行證要求

此外，各位家長須注意，由9月30日起，若5至11歲兒童已接種第一劑疫苗，並未滿三個月，才可進入指明處所。若他們在三個月或以前曾接種第一劑疫苗，則須接種第二劑疫苗，方可符合接種要求，繼續使用「疫苗通行證」。

其後，由11月30日起，5至11歲兒童的「疫苗通行證」接種要求，統一為須已接種第二劑疫苗。

▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼

