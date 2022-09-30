消費券｜7-Eleven八達通領券、百佳買現金券同送優惠券　著數一覽

【消費券/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第二期電子消費券將於周六（10月1日）凌晨發放，零售商紛紛把握消費券加十一國慶檔期，推出優惠吸客。



其中，DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven，率先推出消費券優惠，包括購買惠康2,000元禮券，最多送140元禮券；在7-Eleven領取八達通消費券，送兩張3元優惠券及1張「7CAFÉ」7元換購券；購買萬寧3,000元禮券再送200元禮券等。



PayMe亦聯同惠康推出獨家優惠，9月30日首5,000名PayMe用戶，在惠康消費任何金額送100元優惠券；優惠期間用戶在惠康購物滿300元亦可享九折。此外，PayMe及WeChat Pay HK分別即將推出的多項消費券優惠，涵蓋商場、購物及飲食，下文將詳盡列出。



百佳︰買$2000現金券送$400優惠券

百佳超級市場宣布，由即日起至10月20日，在全線百佳門市購買50元百佳現金券滿1,000元，獲贈總值150元優惠券；滿2,000元則獲400元優惠券。

有效期方面，50元百佳現金券為2023年3月31日；至於所有優惠券則為今年10月27日，不可與易賞錢會員日92折優惠同時使用。

當中，150元優惠券包括︰50元百佳門市優惠券兩張、50元百佳網店優惠券1張；400元優惠券則包括︰50元百佳門市優惠券4張、50元百佳網店優惠券兩張，易賞錢App會員可額外獲贈總值100元的門市電子優惠券，但須在付款前出示App方可使用該優惠。

惠康︰買$2000禮券最多送$140禮券

DFI零售集團宣布，由9月30日至10月13日，在惠康分店購買現金券1,000元即送50元，2,000元則送120元。顧客在優惠推出的首3日購買禮券，再獲限時優惠，買1,000元多送10元，即合共送60元；買2,000元則多送20元，即合共送140元。所有贈送的現金券均不設最低消費。

優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完即止。每人限購10,000元現金券，可使用任何支付工具購買。優惠所贈送的50元及120元現金券，有效期至10月31日；限時優惠所贈送的10元及20元現金券，有效期則為10月5日至10月11日。

▼新一輪消費券派發時間▼



首5000名PayMe用戶 9.30到惠康任額消費送$100

此外，由9月30日起，顧客於推廣期內，以PayMe在惠康旗下等超市消費，包括Market Place、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s the delicatessen及Jasons ichiba，亦可獲得優惠。惟數量有限，送完即止。

優惠一︰由9月30日上午8時起，首5,000名PayMe用戶在惠康消費任何金額，即獲100元優惠券。用戶下次在惠康買滿100元時，以PayMe付款則可自動扣減優惠券，有效期至10月28日。

PayMe用戶在惠康購物滿$300享九折

優惠二：由9月30日至10月31日，PayMe用戶在惠康買滿300元即減30元，相等於九折，優惠並可多次使用。

優惠三：由9月30日至10月31日，新用戶成功登記PayMe 賬戶，完成香港身份證驗證，並在惠康惠顧滿100元，則可獲50元優惠券，有效期至11月30日。

7-Eleven︰八達通領消費券再送優惠券

由10月1日至10月5日，於7-Eleven分店以八達通領取消費券，即可獲贈兩張3元優惠券，以及1張「7CAFÉ」7元換購券。兩款優惠券有效期至10月12日。

顧客凡購物滿30元，即可使用3元優惠券，每次交易只限1張。另憑「7CAFÉ」7元換購券，則可以優惠價7元購買任何口味的「7CAFÉ」即磨咖啡1杯，適用於熱飲或凍飲。

萬寧︰買$3000禮券再送$200券

優惠一︰由10月2日至10月16日，在萬寧分店購買禮券，滿1,000元送50元，滿2,000 元送100元，買3,000元送200元。每人每日限購3,000元禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。惟優惠券不能與 yuu折扣日、其他優惠日及時段、或消費券優惠券同時使用。

優惠二︰由10月1日至12月31日，於萬寧使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe、BOC Pay，買滿288元即扣28元、滿388元即扣50元、滿688元即減100元。

八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK的用戶使用優惠時，需出示支付工具內的優惠條碼，或於收銀處告知職員。至於PayMe及BOC Pay的用戶，付款即可獲得優惠。

指定支付工具在萬寧網店買滿$800減$100

此外，以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe，在萬寧網店買滿800元，即可扣減100元。優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、繳付膠袋徵費，以及不能在 yuu折扣日、其他優惠日或時段使用。

▼滙豐銀行PayMe找姜濤拍廣告推廣▼



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PayMe率先推出優惠 10.24起到麥當勞買滿$35送$5

此外，PayMe亦公布一系列加碼餐飲購物優惠，包括︰

新地商場：由10月1日起，用戶於23個新地商場消費滿200元或以上，即可於The Point App獲贈25元電子折扣券，最多可獲5張，送完即止。



MegaBox：由2022年10月1日至31日，用戶於商場內消費滿800元或以上，最高可獲1,600元MegaBox商戶優惠券，以及最高100元IKEA宜家家居現金券。



萬寧：由10月1日至12月31日，用戶可於萬寧門市及網店享高達378元折扣。



實惠：由10月1日至31日，用戶購買收納用品滿100元或以上，即減10元；購買Space Cube 系列、Transformer變形傢俬系列、Sanrio系列及MOU RICORDO餐檯椅系列產品，可享九五折；如訂造家匠TMF傢俬正價滿50,000元或以上，並以PayMe繳付訂金5,000元，可享額外2,000元折扣。



Nike Factory Stores：由10月1日至16日，用戶購買任何衣物，可享九折。由11月1日至16日，用戶購物滿600元或以上，即減100元。



PayMe請來本地人氣偶像姜濤與吉祥物「PayMeow」合作，以舞蹈鼓勵市民「轉會」用PayMe接收消費券。（滙豐圖片）

G2000：由10月1日至31日，用戶購物滿200元或以上，即減20元；購物滿1,000元或以上，即減100元。



余仁生：由10月1日至23日，用戶於網上或實體店鋪購物折實滿500元，即減60元



莎莎：由10月7日至11月6日，用戶於網上或實體店鋪購物滿150元，即減50元。



Skechers：由10月1日至31日，用戶於Skechers專門店購買兩件貨品，即享八折；購買三件貨品或以上，即享七折。



GopopStation：由10月1日至31日，用戶於網上購物滿1,000元或以上，即減100元。



友和：由10月1日至11月30日，用戶購物滿1,000元或以上，即減50元。



Zoff：由10月1日至11月17日，用戶購物滿998 元或以上，即減港幣 100 元；購物滿1,998 元或以上，即減港幣 250 元。用戶消費滿798元，可獲額外100元優惠券；消費滿1,098元，可獲額外200元優惠券。



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麥當勞：由10月24日至12月4日，用戶惠顧滿35元或以上，即可獲5元優惠券。



星巴克：由10月1日至31日，用戶以PayMe於星巴克手機程式增值300元或以上，可獲享一杯免費中杯裝手調飲品；惠顧滿99元或以上，即減30元。



燒肉Like：由10月1日至31日，用戶惠顧滿120元或以上，即可獲20元優惠券。



魚尚：由10月1日至31日，用戶惠顧任何金額，即可獲3元優惠券。



美心中菜：由10月1日至11月30日，用戶可享高達七折優惠。



WeChat Pay HK推15項優惠 大部份為9折券

WeChat Pay HK亦公布最新的購物及飲食等優惠，用戶只需打開WeChat，按右下角的「我」進入「服務」頁面，並在「優惠專區」按「搶券有So」，便可瀏覽並換取產品優惠券，部份優惠包括︰

大快活︰10月3日起至12月30日，用戶於早市惠顧滿30元，即減3元；用戶於午市或晚市惠顧滿40元，即減4元。



吉野家︰10月1日起至12月31日，用戶於午市或晚市時段，惠顧任何正價食品滿50元，即減5元；用戶於早餐或下午茶時段，惠顧任何正價食品滿30元，即減3元；用戶於早上11點半後，惠顧任何食品滿80元，即減8元。每位用戶可領取2張優惠券。



大食代︰10月1日起至12月31日，用戶惠顧滿60元，即減6元。每位用戶可領取兩張優惠券。



美心MX︰10月1日起至12月31日，用戶外賣惠顧滿50元，即減8元。



美心中菜︰10月2日起至11月30日，用戶全日外賣自取及晚市堂食惠顧滿500元，即享78折；滿HK$800，即享7折。適用於美心皇宮、翠園、八月花、八月小品、潮江春、潮庭。



在推廣期內，用戶全日外賣自取及晚市堂食惠顧滿800元，即享78折。適用於翠玉軒及紫玉蘭。



在推廣期內，用戶全日外賣自取及晚市堂食，惠顧滿1,000元，即享78折。適用於北京樓、魚塘鴨子、城中鴨子、Duckee、美中鴨子。



在推廣期內，用戶全日外賣自取及晚市堂食，惠顧滿1,200元，即享7折。適用於翠玉軒及紫玉蘭。



AEON︰10月1日起至10月31日，用戶於門市及網店消費滿150元，即減10元；消費滿300元，即減30元。（星期三除外）



Mannings萬寧︰10月1日起至12月31日，用戶於門市購物滿288元，即減28元、滿388元減50元、滿688元減100元。此外，在官網購物滿800元，即減100元。



Sasa︰10月1日起至10月31日，用戶於門市購物滿淨價150元減15元；滿淨價900元即減100元。



7-Eleven︰10月1日起至11月1日，用戶可享用優惠價，即9元兩件購買ZENSES殺菌濕紙巾10片裝，以及30元兩件購買真露燒酒360毫升。



Wellcome惠康︰10月1日起至10月31日，用戶可於惠康及特色超市門店享用優惠價：獅球嘜食油滿70元減5元；生力啤酒產品滿80元減10元；葡萄適產品滿40元減4元。



1010 / CSL︰10月1日起至12月31日，用戶於1010 / CSL購買指定手機滿3,000元，即減 300元。



小米︰10月1日起至12月27日，用戶於小米之家直營店，或小米香港官網消費滿200元，即減20元、滿300元減30元、滿900即減100元；手機產品除外。惟用戶於小米之家直營店或小米香港官網購買手機產品，可享50元手機現金券。



4GOLD即課易︰10月1日起至11月30日，用戶購買「新夢之歷險禮包」可享89折，禮包含GC1800點1張及Viu世代寶箱2個；購買「PlayStation HK$750」可享95折。



新城市廣場︰即日起至10月31日，用戶可享1,000元商場電子禮券組合，包括500元時裝及三期珠寶電子禮券一張、100元美妝電子禮券兩張、100元運動服飾電子禮券兩張 以及50元Play Park 玩樂電子禮券兩張。



Trip.com︰即日起至12月31日，用戶可獲高達365元酒店訂房優惠。



WeChat Pay HK邀請陶大宇成為代言人。（WeChat Pay HK圖片）

新用戶可獲新地現金券共50元 一田大家樂通用

此外，WeChat Pay HK為全新用戶推出迎新優惠，在優惠專區輸入優惠碼「SHK50」，可領新地商埸電子現金券25元兩張，可在新地旗下23個商場的指定商戶內使用，包括一田、759阿信屋、大家樂、奇華餅家及無印良品。

政府最近放寬至「0+3」入境措施，WeChat Pay HK與Trip.com聯手推出「狂賞印」印花賞，用戶於推廣期內，可憑2個「狂賞印」印花，兌換一張Trip.com的95折券，每人最多可兌換2張。每張訂單最高折扣金額為500元。