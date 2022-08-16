消費券｜收17萬宗覆檢申請　2.9萬人翻案成功今獲發2000元消費券

隨着第二階段的2,000元消費券，已於日前發放至合資格的636萬名市民手上。政府表示，繼8月7日向約10萬4千名覆檢成功的登記人發放第一期消費券後，今日（16日）再向約2萬9千名覆檢成功的登記人發放第一期消費券，市民今日會陸續收到短訊或應用程式通知，市民亦可透過熱線185000的語音系統查詢其資格審核結果。



▼7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



截至8月13日，消費券計劃秘書處在剔除了重覆申請後，共收到約17萬宗覆檢申請，這些申請主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由，作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。

政府發言人稱，秘書處正全力處理餘下的個案，包括查核申請人提交的資料，或聯絡申請人要求提交進一步資料後再作處理。一般而言，秘書處會在收到申請及相關證明文件後的六星期內以短訊通知覆檢結果。

市民如希望了解計劃的詳情，可瀏覽計劃網站或致電熱線185000查詢。