消費券｜第二輪發放首周　24萬八達通用戶用盡2000元兼「使凸」

第二輪首期消費券於本月7日發放，八達通今（19日）公布，截至本月13日，首周已有約24萬八達通用戶，迅速用盡2000元消費券，消費額更超越獲發放的金額。有關用戶當中，以餐廳消費最多，涉及總金額逾六億元，緊隨其後則是超市及個人護理保健產品店。



▼8月7日 市民凌晨拍八達通領取消費券第二期▼



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第二輪消費券發放渠道增至六個儲值支付工具營辦商，其中八達通需分三期領取5000元。八達通今日指，在第一期消費券派發首周，市民已踴躍使用八達通卡消費，八達通在消費券發放首周錄得的零售交易金額，較之前一個星期錄得超過100%增長。

八達通消費券用戶消費多用於餐廳及超市

八達通續指，新一輪消費券發放首周，截至本月13日，已有約24萬八達通用戶迅速用盡，消費額更超越獲發的券額。首五位最高消費金額的商戶類別，依次為餐廳、超市、個人護理或保健產品店、快餐店和便利店。消費金額升幅最高的商戶為影音、電腦、電子產品以及時尚服飾類別。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，樂見八達通卡再次成為最多市民選擇領取消費券的電子支付工具，八達通即將推出簡易版八達通 App，將更方便長者及其家人查閱消費券使用的相關資訊。

▼第二期$5000消費券Q&A▼

