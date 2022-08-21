消費券｜陳茂波：赤字或較估算更多　再派消費券仍言之尚早

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第二階段消費券已於8月7日發放。財政司司長陳茂波今日（21日）在電台節目中指，分階段發放消費券是希望細水長流，「聖誕、甚至過年辦年貨都得。」不過，被問及會否考慮繼續發放消費券，他直言至今「言之尚早」。

陳又指，新一屆政府以科學及實證為本，即使過去數周確診數字較高，但不會一下子將不同設施關閉，希望維持本地活動。



▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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陳茂波說，派發第二期電子消費券以來，見到不少市民外出消費，而消費金額亦較消費券金額更高，認為對經濟有提振作用。

被問及為何不一次性發放5,000元，陳茂波說有不少人希望「細水長流」，因在疫情下，許多人收入減少，「細水長流，聖誕、甚至過年辦年貨都得。」他又引述中文大學的研究，指若分期派發，市民平均會花多4,000至8,000元，希望對企業有更大幫助。

至於會否考慮繼續發放消費券，他坦言「言之尚早」，因今年經濟或金融市場「麻麻地」，印花稅、賣地等收入減少，全年赤字或較年初估算更多，故強調要審慎理財。

▼8月18日 香港國際旅遊展開幕▼



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近日確診數字高 但不會一下子關閉處所

陳茂波亦指，過去數周見到確診數字不低，但新一屆政府以科學及實證為本，並集中提升高危群組的抗疫能力，加上過去興建了不少隔離設施，故抗疫能力大增，可更兼顧經濟需要。

陳說，即使過去數星期確診數字較高，「都唔會一下子將唔同設施關閉」，以盡量維持本地活動。至於外來人士，檢疫期亦變成「3+4」，冀減少回港不便程度。他認為，倘疫情大致受控，對下半年經濟審慎樂觀，但強調不能單靠消費券，故國際的往來及投資仍很重要。

檢疫期改為「0+7」仍言之尚早

被問及會否考慮將外來檢疫期改為「0+7」，即改為7日醫學監測，他稱短期內仍「言之尚早」。他解釋，本港涉及不同持分者，例如國際金融商貿希望本港盡快開放，甚至完全毋須隔離，而同時不少人要中港「兩邊跑」，因此中間須取得平衡，才能逐步打開通關困難，「兩邊都要做，亦都要兼顧兩邊顧慮。」

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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政府無計劃托高樓價

對於樓市有下行壓力時，政府會否出招托樓價，陳茂波強調無此計劃或打算，「我亦唔覺得有咁嘅需要，呢一點我係非常清晰。」

他指，過去已參考不同數據，亦研判了物業市場的不同情況，坦言看不到樓市有任何斷崖式的下跌風險，又指輕微調整或波動很常有，政府不會因短期波動，影響決策的大方向及目標。