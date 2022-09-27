9.30起實施　疫苗通降至5至11歲需打兩針　安心出行可加同行人士

政府今日（27日）提醒市民，周五（30日）起，5至11歲兒童進入任何「疫苗通行證」適用處所，均須符合接種兩劑新冠疫苗，或接種第一劑疫苗後未滿三個月。此外，由同日起，12歲或以上人士在「疫苗通行證」下，接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，將由6個月縮短至5個月。



「安心出行」亦已加入新功能，市民可同時儲存自身及最多8名同行人士（包括獲豁免使用「安心出行」的15歲或以下子女、65歲或以上長者或殘疾人士等）的「疫苗通行證」。家長可使用「醫健通eHealth」流動應用程式，添加子女為「我的家庭成員」，以同時查閱及出示自身及子女的「疫苗通行證」。



政府表示，5至11歲兒童須在「疫苗通行證」下，接種第一劑疫苗後未滿三個月（須於接種第一劑疫苗三個月內接種第二劑疫苗）或已接種兩劑疫苗；12歲或以上人士接種第二劑疫苗後未滿五個月（須於接種第二劑疫苗五個月內接種第三劑疫苗）或已接種三劑疫苗，才會獲視為符合接種要求。

另外，曾感染新冠肺炎的5歲或以上康復人士如在感染前未曾接種任何疫苗或只接種了一劑疫苗，須在「康復紀錄二維碼」失效前（即康復後六個月內）根據接種要求接種額外劑量的疫苗，以符合接種要求。

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至於在感染前已接種至少兩劑疫苗的康復人士，則無須再接種，但需要在「康復紀錄二維碼」失效前，透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統或「醫健通eHealth」流動應用程式下載其帶有康復身分的疫苗接種紀錄。

為配合上述「疫苗通行證」新安排，「安心出行」已加入新功能。市民更新程式後，可同時儲存自身及最多八名同行人士（包括獲豁免使用「安心出行」流動應用程式的十五歲或以下子女、六十五歲或以上長者或殘疾人士等）的「疫苗通行證」，便利他們一同進入「疫苗通行證」適用處所時展示。

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家長可使用「醫健通eHealth」流動應用程式，添加子女為「我的家庭成員」，以同時查閱及出示自身及子女的「疫苗通行證」，家長可瀏覽「醫健通」網頁，了解相關操作。兒童或家人亦可攜帶及出示印有二維碼的紙本紀錄或以儲存於手提電話的相片展示二維碼，作「疫苗通行證」之用。

政府表示，現時本港的第三劑疫苗接種率達77%，已建立一定的防疫屏障。然而，作為重點保護人群的「一老一幼」新冠疫苗接種率仍有改善空間，而提升他們的接種率亦是保障整體市民健康及推動醫療復常的其中一個重要因素。

政府提醒，市民應留意接種第二劑和第三劑疫苗的建議間距，特別是十二至十七歲人士接種第二劑和第三劑復必泰疫苗應相隔150日。