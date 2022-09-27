疫情｜增3667宗確診　6人離世　多15患者病情危殆或嚴重

本港疫情持續，衞生署今日（27日）公布新增3,667宗確診個案，較昨日（26日）減少367宗，當中3,474宗為本地個案，193宗為輸入個案。另有699名學生及教職員染疫，合共涉及418間學校，有21間學校的24個別班級需停課。



醫管局新呈報6名確診病人在公立醫院離世，年齡介乎57至92歲，涉2男4女。截至今日凌晨零時零分，有1,966名確診病人留醫治療，當中有183名新增確診病人；新增8名危殆病人及7名嚴重病人，現時合共有43名危殆及42名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。



學校呈報699宗 屯門啟思幼稚園有3班停課

政府繼續以新聞稿方式交代疫情狀況，本港今日新增3,667宗確診個案，當中本地個案佔3,474宗，輸入個案為193宗。衞生署公共衞生化驗服務處於9月18日至24日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.5%及86.3%。

學校呈報699宗個案，本港再多418間學校呈報陽性個案，涉及599名學生及100名教職員。有21間學校的個別班級要停課7天，合共影響24班，其中啟思幼稚園 (屯門分校) 有3班及孔聖堂中學有2班需要停課。

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院舍方面，再新增6間安老院舍有呈報個案，其中有18名院友中招，另有54名院友被列作密切接觸者，包括：

1、耆康會關泉護理安老院

2、東華三院伍若瑜護理安老院

3、仁濟醫院華懋護理安老院

4、康璟護老院（大埔）有限公司

5、曾肇添護老院

6、天平護老中心有限公司

醫管局表示，截至今日凌晨零時零分，共有1,966名確診病人留醫，當中有183名新增確診病人，並新增8名危殆病人及7名嚴重病人，現時合共有43名危殆及42名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。

局方表示，6名離世患者涉及2男4女，年齡介乎57至92歲，其中有2人已接種3針疫苗、2人接種2針、1人接種1針及1人無接種紀錄。

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