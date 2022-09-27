7醫生涉濫發逾2萬張免針紙被捕　港府︰相關免針紙10月12日起失效

政府今日（27日）表示，目前有7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書，被警方拘捕，他們合共發出2萬多張仍在有效期的醫學豁免證明書，佔所有仍然有效的醫學豁免證明書超過一半。



港府宣布，所有由相關私家醫生簽發的醫學豁免證明書將不獲接納，並會由10月12日起失效。巿民如持有相關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗，或可繼續獲得醫學豁免。



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港府表示，根據警方提供的資料，到目前為止有七名私家醫生，因涉嫌濫發醫學豁免證明書，並涉及警方的拘捕行動，部份案件已進入司法程序。醫務衞生局和衞生署已將相關案件轉交香港醫務委員會跟進。

涉事醫生名單包括：



1、戴港盛

2、蔡淑梅

3、傅元龍

4、王秉亮

5、殷錦新

6、陳凱旭

7、林定儀

本港逾半數免針紙由涉事七名私家醫生發出

港府發言人指，根據「醫健通」紀錄，上述七名私家醫生合共發出2萬多張仍在有效期內的醫學豁免證明書，佔所有仍有效的醫學豁免證明書超過一半。港府懷疑上述私家醫生未有恰當遵從衞生署指引，發出醫學豁免證明書。港府將不再接納相關醫生過去發出的醫學豁免證明書。

市民如持有相關醫生發出的醫學豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以診斷其身體狀況是否不適合接種新冠疫苗，並向醫生申領一份新的醫學豁免證明書。考慮到相關市民可能需要時間諮詢其他醫生，由該七位私家醫生簽發的醫學豁免證明書，將由10月12日起被視為無效。

衞生署向醫生發出的指引已詳細列明不適合接種疫苗的醫學原因。醫生只應在證實相關人士並不適合接種本港現時提供的克爾來福疫苗和復必泰疫苗後，方可發出醫學豁免證明書。在考慮簽發醫學豁免證明書時，醫生須參考衞生署指引，並遵從《香港註冊醫生專業守則》，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。

使用無效免針紙或涉虛假文書罪

政府發言人提醒，市民在任何時候若使用不當的醫學豁免證明書進入「疫苗通行證」適用處所，如經查核後，有市民被發現使用無效或虛假的醫學豁免證明書，有關資料會被轉交執法部門跟進。明知而使用虛假文書可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，刑罰最高為監禁14年，市民切勿以身試法，使用不當途徑取得的醫學豁免證明書。

政府重申，使用虛假醫學豁免證明書違背政府致力提高疫苗接種率以築起防疫屏障的策略，嚴重破壞香港社會一直以來努力抗擊疫情所取得的成果。政府會繼續密切監察醫生簽發醫學豁免證明書的情況，如有發現異常情況，違反《香港註冊醫生專業守則》或任何涉及刑事成分的行為，政府定當嚴肅處理，把相關資料適當轉交香港醫務委員會及執法部門跟進。