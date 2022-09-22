醫生涉濫發免針紙　歐家榮：好少人不適合打針　經醫健通監測異常

市民進入大部份處所均需持有效疫苗通行證，惟近日至少有5名醫生及8名病人疑涉濫發免針紙或買免針紙被警方拘捕。衞衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（22日）在疫情記者會上表示，不適合接種疫苗人士屬少數，署方可透過醫健通得知醫生過去發出多少免針證明書，發現異常情況時會跟進，有需要時會轉交警方處理，呼籲市民切勿嘗試買針紙。



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歐家榮今日在疫情記者會上表示，新冠疫苗在本地及國際已有數據證明很安全，不適合接種的人士很少，主要是接種後曾有過敏反應或過往對疫苗成份有嚴重過敏人士。至於接種復必泰疫苗後有心肌炎不宜打針，或本身有慢性病未受控的人士則不直接種科興。

歐重申，其他人士即使有慢性病，一般接種疫苗都屬於安全，市民如有懷疑，應向其家庭醫生或熟悉自身病歷的醫生查詢，並呼籲市民不要嘗試買針紙，衞生署會監測情況，有需要時會轉交警方處理。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片/歐嘉樂攝）

他說，醫生在評估病人是否合適接種疫苗時，會按衞生署指引，如評估後認為不適合打針，可透過醫健通發出醫學豁免證明書，有二維碼可使用，免針時間可長可短。衞生署亦可透過醫健通得知相關醫生，過去曾發出多少張證明書，「會知道一般社會上，唔適合打針人士好少」，如發現異常情況，會了解跟進，需要時可轉交警方調查。