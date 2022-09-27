回收廠押後遷出方案遭拒　紙包盒或下月停收　喵坊：公道自在人心

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」用地去向未明，科技園今（27日)否認曾應允可予承租至少6年，又表明會盡量為回收廠提供數個月寬限期，但拒絕廠方提供遷出寬限期，延長到兩至三年的要求。

喵坊創辦人葉文琪今日召開記者會，反擊科技園行政總裁黃克強的說法。葉文琪堅稱，當年科技園公司曾有兩名高級經理，向回收廠作出可承租至少6年的口頭承諾，惟現階段已屬「口同鼻拗」，強調公道自在人心。



葉認為，科技園既然拒絕延長寬限期的要求，就應公開微電子中心發展時間表等資訊，否則貿然迫遷租戶並不合理。他又批評，事件涉及公眾，回收廠停運前需要三個月時間叫停回收運作，倘科技園要求「喵坊」年底搬走，最遲下月起就要暫停回收。



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葉文琪︰若早知租期僅三年 就唔會投資一千萬設廠

「喵坊Mil Mill」位於元朗創新園的回收廠，近期遭負責管理的科技園公司通知不獲續租，或於年底結業，引起公眾熱議。

回收廠創辦人葉文琪，今日於科技園召開記者會後，再公開回應逼遷事件。葉稱，2018年回收廠進場與科技園洽談合約時，曾再三詢問租約年期，當時對方兩名高級經理曾作出口頭承諾，可享六年租期，另當時周邊並無發展大計。

葉重申，若當時得悉租期只有三年，「就唔會投資一千萬設廠啦。𠲖家係口同鼻拗，都無意思」，強調公道自在人心。他又謂，為期3年的短期租約，約滿後可獲續約是「行規」，亦有社福界人士曾向其告知，空置校舍租賃亦以同樣模式運作。

環保署三幅替代用地不合適 已去信婉拒

環保署早前另行建議的三塊用地選項，分別位於長洲、昂船洲及柴灣。葉文琪指，由於相關用地都不合適，已去信當局婉拒。他續說，回收廠正努力物色用地，惟並不容易，除考慮土地大小以外，亦要兼顧用電等要求。他指，正研究改設微形廠房方案，但由建造至落地需時最少兩至三年，回收工作恐要停頓。

對於科技園行政總裁黃克強今日堅稱，未能答應回收廠將遷出寬限期延長至兩三年的要求。葉文琪表示，科技園僅提供數個月寬限遠不足夠，「無咩意思，自己都願意坐低傾，但係如果開會冇乜實際內容，坐低都無咩好傾。」

葉重申，期望環保生態局及創科局介入，盼回收廠可營運多一段時間，直至環保園2025年落成的紙漿廠啟用，無縫交接。他續說，不少市民認真對待紙包飲品盒回收，「交嚟時洗得乾乾淨淨，亦都已經培養咗呢個習慣。」倘回收安排突然煞停，「係咪辜負咗佢哋呢？三年之後，又係咪可以重拾信心呢？」

停運前三個月需叫停回收

葉文琪表明，從運作上而言，即使有寬限期，屆滿前三個月需叫停公眾回收，若維持原有方案，即12月底前遷出，則10月1日已是死線，「但唔想見到咁嘅情況。」

他認為科技園需公開微電子中心發展時間表或路線圖，說服公眾，否則於理不合，「如果拆咗我哋間廠，但原來係用嚟曬太陽，就唔合理囉。」他指，願意入紙申請科技園其他用地的長期租約，惟前提是對方願意招手，「但佢哋似乎將我哋排除在外。」

陳劍青稱事件突顯各方互卸責任，「科技園將個波射畀環保署，環保署就發配邊疆」。（梁鵬威攝）

本研社︰非單純租務糾紛 科技園有責任代為覓地

本土研究社成員陳劍青則稱，事件突顯各方互卸責任，「科技園將個波射畀環保署，環保署就發配邊疆」，而科技園坐擁巨大資產及土地，更是責無旁貸，「點樣善用啲地，其實仲有空間。」他又認為，科技園並無回應訴求，「 唔係有心幫，直接啲講係叫你過主。」

他又稱，科技園有責任代為覓地，因事件非單純是租務糾紛，更涉及整個產業發展，其於租務「反口」的行為，恐將嚇怕中小企。