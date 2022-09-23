Mil Mill回收廠｜科技園主動約見　喵坊：對會議十分失望

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，近日不獲科技園續租，或於年底結業，事件連日引起公眾熱議。科技園今日（23日）再發聲明，稱明白Mil Mill的處境，並於今天與對方開會，探討及協商可行方案。



Mil Mill在Facebook發文，稱今日曾與科技園開會，雖然因保密原因不便透露內容，但直言「還是十分失望」，又指在科技園未有實質承諾搬遷寬限期前，他們拒絕再開重覆的會議。



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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科技園表示，明白Mil Mill 母公司資訊機密處理有限公司（SSID）的處境，並表達最大誠意作進一步對話。他們已主動約見SSID，並於今天進行會議，探討及協商可行方案。

科技園指，雙方同意會議內容保密，未來亦會繼續協商，冀盡快達成可接受的方案。

MIl Mil：早就視香港回收減廢為志業

Mil Mill在Facebook發文，重申並非想阻撓微電子中心的發展，亦願意遷出創新園，但前提需要有一個合理的搬遷寬限期，亦需找到一塊能長期運作的廠地。

對於環保署曾指，環保園2025年落成的紙漿廠可處理紙包飲品盒，他們在貼文中指，要求將搬遷期延至紙漿廠落成，以作無縫交接。同時希望環保局及創科局可提供協助，尋找如屯門環保園的合適廠地。

早前Mil Mil曾透露，新加坡隨即向他們招手。今日貼文中提到，網上曾有勸喻他們應在其他地方重新開始，但強調兩位創辦人早就視香港回收減廢為志業。