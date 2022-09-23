科技園踢走回收廠Mil Mill　林超英轟離地：世界舞台上抬不起頭

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，位於元朗工業邨的回收廠，因不獲負責管理的科技園公司續租，面臨逼遷命運。前香港天文台台長、曾任環境運動委員會主席的林超英今日（23日）表示，日前探訪Mil Mill廠房，見證帶有塑膠甚至鋁成份的飲料包及包裝物料轉化為造紙的材料，形容對方的工作：「為香港立下功勞。」



林超英對科技園不與Mil Mill續約感不滿，在社交網站帖文狠批科技園︰「行為反映短視和離地，相當於抓破自己的臉皮，形象掃地，管治governance肯定出了問題。」他又批評，Mil Mill事件令本港「在世界舞台上，我們將抬不起頭，無地自容！」



▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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香港在環保路上打回原形，將是世上少有（及可能沒有）的惡劣例子，在世界舞台上，我們將抬不起頭，無地自容！ 林超英

林超英今日在Facebook的個人專頁中表示，Mil Mill解開全港回收商不接收這類紙品的死結，減少了堆填區的壓力：「同時幾年之間又建立了全民幫手回收有膠紙品的文化，為香港立下功勞。」

他批評，社會對有心的工業家呼之則來，揮之則去，並認為如Mil Mill短期內被逼離開工業邨，香港的含膠紙品只能走回頭路重回堆填區，全民協力回收的習慣將戛然而止，前功盡廢：「在世界舞台上，我們將抬不起頭，無地自容！」

林超英表示，日前探訪Mil Mill廠房，形容回收廠：「為香港立下功勞。」（林超英Facebook圖片）

林超英又轟科技園：「只顧高喊『創新』或『微電子』口號，把性質其實屬於『創新』和『綠色』的全港唯一回收帶塑膠紙品的工廠踢走。他指，科技園行為等於破壞環境，也違反社會加強回收的主流願望，反映科技園短視和離地：「相當於抓破自己的臉皮，形象掃地。」他又認為，科技園在ESG（環境、社會、管治）三方面均不及格，應好好上一課。