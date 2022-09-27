0+3｜首日機場錄4527人入境　港人按周增16.4%　外地訪客反跌8.3%

世界各地陸續開關，本港在昨日（26日）放寬至「0+3」，即入境人士毋須在酒店接受隔離。根據入境事務處資料，昨日機場入境人數達4,527人，按周升9.0%，當中香港居民錄得2,921人，升幅最高達16.4%；相反內地居民及外地訪客，卻分別錄得0.8%及8.3%的跌幅。



至於深圳灣口岸及港珠澳大橋方面，雖然「回港易」及「來港易」再不設限額，但數據顯示未對人數帶來顯著變化，僅香港居民經深圳灣口岸返港的人數，錄得上升趨勢，增至1,426人，升幅達21.3%，其他類別全部錄得跌幅。



▼「0+3」實施首天 機場旅客抵港入境情況▼



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0+3首日機場入境人數按周增9.2%

根據入境事務處資料，昨「0+3」實施首日，各口岸入境人數共計6,482人，當中機場的人數為4,527人，香港居民佔2,921人、內地訪客佔1,308人、外地訪客佔298人。

對比上周一（19日）的數據，當日入境數字共計5,936人，當中機場的人數為4,152人，香港居民佔2,509人、內地訪客佔1,318人、外地訪客佔325人。

即昨日總入境數字，按周略增546人或9.2%。當中機場的人數增375人，升幅約9%。香港居民增412人，升幅最高達16.4%；內地訪客減10人，跌幅約0.8%；外地訪客亦減27人，跌幅約8.3%。

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內地及外地訪客經機場入境人數不增反跌

換言之在「0+3」實施首日，僅港人回港的人數有明顯增加，內地及外地訪客的人數則不增反跌。香港酒店業主聯會經理陳媛妍早前便曾表示，「0+3」並不吸引商務客，預期放寬至「0+0」前，入住率將維持較低水平。

不過政府在上周五（23日）才突然公布由昨日起放寬至「0+3」，在現時航班及機位不足的情況下，港人或外地訪客未必可即時預訂機位抵港，因此或需更多時間，以觀察「0+3」實施後入境人數的變化。

（香港01製圖）

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深圳灣口岸入境人數按周升14.2%

至於港珠澳大橋及深圳灣口岸方面，早前「0+7」實施期間已有「回港易」及「來港易」的入境措施，「0+3」實施後再不設每日限額。

不過數據顯示，深圳灣口岸的人數亦錄得升幅，由1,509人增至1,724人，達14.2%，當中香港居民佔最多，由1,176人增至1,426人，升幅達21.3%。至於內地居民及外地訪客卻錄得跌幅，分別由312人減至278人，以及由21人減至20人，跌幅分別為10.9%及5.0%。

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珠澳大橋入境人數按周跌16%

至於港珠澳大橋則有所下降，由275人減至231人，跌幅達16.0%。當中內地居民下跌最多，由63人減至38人，跌幅達39.7%；香港居民則由173人減至169人，微跌2.0%；外地訪客則由39人減至24人，跌幅亦達38.5%。

由此可見，雖然「回港易」及「來港易」再不設限額，但未對內地入境的人數帶來顯著變化，僅香港居民經深圳灣口岸返港的人數，錄得上升趨勢。

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