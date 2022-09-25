0+3｜周一起抵港毋須酒店檢疫　機場工作人員今拍照餞別

酒店檢疫措施由2020年12月起至今快滿兩年，期間扺港人士需在隔離酒店接受檢疫7天、14天甚至21天，須接受多次定期強制檢測。今天（25日）是「3+4」模式進行檢疫的最後一天，此後旅客扺港毋須等候核酸檢測結果，便可自行回家或到自選酒店下榻，今天下午可見，機場人流一如往常稀疏，惟協助旅客交通安排的工作人員紛紛合照留念，似是暫別歷史任務。



政府上周五（23日）宣布，抵港人士毋須再按現時「檢測待行」安排，進行核酸或快速抗原測試並確認陰性結果才獲放行。依記者下午所見，旅客扺港區域人流明顯疏落，行經人士以機場工作人員居多。



有檢疫人員和工作人員互相合照，為長達兩年的「檢測待行」及強制酒店檢疫安排留念，機場外停泊旅遊巴士旁、身穿保護衣的工作人員亦紛紛合照留念；有巿民在無人的等候區拍照留念。有檢疫人員為機場工作人員作登記。

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機場商店方面，大部分商店仍未恢復營業。其中熱門店舖，如香港迪士尼樂園紀念品店和天仁茗茶仍然關閉。依記者所見，其他有營業的食店，包括Delifrance和太興，九成客人是機場職員。相信明天起，機場商店和食店會陸續恢復正常。

依記者下午所見，旅客扺港區域人流明顯疏落。（夏家朗攝）

▼ 9月25日機場情況

