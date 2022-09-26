0+3｜機場抵港旅客可自行搭車　的士司機：排隊現人龍、有返人氣

今日（26日）起實施入境「0+3」政策，抵港旅客毋須再入住檢疫酒店。今早機場有首批實施「0+3」之後抵港的航班，不少旅客都指毋須隔離而感到開心。而機場各樣設施大致運作暢順，旅客步岀接機大堂可自行乘坐交通工具離開，毋須再搭「抗疫的士」。有的士司機指，樂見早上的士站再現人龍:「有返啲人氣好啲。」



實旅「0+3」首天，旅客可以自行離開機場，選乘交通工具回家或入住酒店。（余俊亮攝）

午後機場地面運輸中心巴士總站人流稀少。(梁晉穎攝)

今日抵港旅客入境後，可以自行乘坐巴士、的士或機場快綫離開。記者午後到機場地面運輸中心巴士總站，各巴士的等候人流不多，乘客主要為機場員工多，而各巴士路線未有增加班次。

而在的士站，人流亦不算多，但有的士司機指曾一度現人龍，「終於係人等的士。」對此感到高興，「總算有返啲人氣」。

下午後的士站雖然人流稀少，但有的士司機指早上人流較多，「有返啲人氣。」(梁晉穎攝)

在一號客運大樓內，抵港層商户都有營業，而幾間主要食肆，食客主要以機場員工為主。記者見到有行李放在店外。職員指只要「安心岀行」顯示為「藍碼」就可堂食，但「黃碼」就不可堂食。

抵港層的食肆外，見到有行李擺放。(梁晉穎攝)

而在離港層則較為冷清，只有零星店舖營業。人流主要都是送機為主，互相道別說再見。

離港層有商户沒有營業。(梁晉穎攝)

▼「0+3」實施首天 機場旅客抵港入境情況▼

