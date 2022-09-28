安心出行更新｜無需證明同行者親屬關係　針卡暫無紅黃碼下月更新

「疫苗通行證」適用年齡周五（30日）降至5歲，「安心出行」昨日（27日）已加入新功能，市民可同時儲存最多八名同行人士「疫苗通行證」。助理政府資訊科技總監張宜偉今日（28日）表示，市民將同行子女、長者或殘疾人士的針卡，加入其安心出行，便可與同行者一同進入食肆等處所，無須證明雙方有親屬關係，雖然現階段同行者針卡未能顯示為「紅黃碼」，但處所仍可識別對方有沒有打齊針，預料下月將會再更新程式加入相關功能，以方便識別。



「安心出行」新版本推出一日 資科辦稱受市民歡迎

張宜偉早上在節目表示，「安心出行」新版本推出一日，運作暢順，可將「一老一小」的針卡加入程式的新功能亦受市民歡迎，市民加入子女的針卡後，可加入他們的名稱以作識別，確認同意被加入針卡的人被安心出行獲豁免人士，便可以加入子女或長者等的針卡、免針紙或染疫證明等。

資科辦張宜偉：老師亦可將學生針卡存入「安心出行」

他續指，加入同行者針卡的市民並不需要證明與對方為親屬關係，例如教師亦可將學生的針卡存入其「安心出行」：「每個小朋友可能有多名照顧者，所以唔同照顧者都可以將呢名小朋友或者老人家嘅針紙輸入同行人士嗰度，方便唔同人去帶呢個人士，去處所嘅時候，幫佢提供針卡畀處所反掃。」

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張宜偉表示，到主動核查處所時掃描場地二維碼後，程式便會先展示主用戶的疫苗通行證，在手機屏幕打橫掃後，便可挑選同行人士的針卡予食肆「反掃」，形容整個過程方便。

處所掃描器能識別同行者打針紀錄 未打齊針無法入食肆

惟他特別提到，今次安心出行更新倉促，故現時同行者針卡仍未能更新其「紅黃碼」，但處所掃描器能識別到同行人士打針紀錄，故未打齊針的「一老一幼」仍無法進入處所。他估計最快下月便能推出新版本，讓同行人士亦能出到「紅、黃、藍碼」。

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