涉濫發免針紙被捕西醫林定儀　消息指父為港大醫學院前院長林兆鑫

現時不適合接種新冠疫苗人士可求醫領取俗稱「免針紙」的醫學豁免證明書，警方近期連環拘捕7名醫生涉嫌濫發免針紙，其中於上周四（22日）在東涌寓所被捕的天水圍診所51歲西醫林定儀，據了解為港大醫學院前院長林兆鑫的女兒，據報道兩父女感情要好。

林兆鑫有「特首御醫」之稱，他在2003至2006年擔任港大醫學院院長期間，處理逾20名瑪麗醫院私家症病人的醫療費用時涉嫌欺詐，以及盜竊了三名捐款人的捐款，涉及款項逾400萬元。他於2009年9月3日被判「身為公職人員行為失當」罪成，入獄25個月。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



+ 1

兩父女分別1967年及2002年港大醫學院畢業

警方在上周四就涉嫌濫發「免針紙」拘捕三名醫生，當中包括在盈健綜合醫務中心診症的林定儀醫生。翻查資料，林定儀於2002年在港大醫學院畢業，較同期同學遲數年，據悉她曾經休學。至少兩名醫學界消息指，她是港大醫學院前院長林兆鑫的長女。

在港大醫學院在2007年出版的《120 YEARS OF ACHIEVEMENTS》，亦有刊登兩父女的故事，兩人都是就讀港大醫學院，分別在1967年及2002年畢業，林定儀是在林兆鑫擔任醫學院高層時就讀港大醫學院。

林兆鑫涉誤導病人將13萬診金存入私人公司戶口被捕

林兆鑫為腸胃科國際權威，惟其在2003年至2006期間，在瑪麗醫院替私家症病人進行內窺鏡檢查，曾誤導12名病人將合共13萬元診金，存入他持有的私人公司Gastrointestinal Research（簡稱GR）銀行戶口。根據大學和醫管局的規定，臨牀教職員須將私家症四分三診金交給大學，餘下金額則歸醫管局所有。

事件在2006年7月被揭發，當時林兆鑫的病人郭石開已向他支付9,500元診金，卻仍收到醫院的收費單，徵收250元照內窺鏡費用，故向醫管局查詢而揭發事件。於2009年9月1日承認「身為公職人員行為失當」控罪，被重判入獄25個月。

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



+ 4

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



+ 2

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



+ 5

▼9月5日，元朗女西醫蔡淑梅開1.4萬張「免針紙」被捕▼

