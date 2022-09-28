政府指2萬免針紙涉濫發將失效　病人組織：寒蟬效應　更難取豁免

政府周二（26日）表示，七名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書（即免針紙），被警方拘捕，他們合共發出2萬多張仍在有效期的醫學豁免證明書，佔所有仍然有效的醫學豁免證明書超過一半，決定將這些免針紙在10月12日當天全部失效。

香港病人政策連線主席林志釉今日（28日）表示，事件顯示私家醫生在發出免針紙上，早有已有「寒蟬效應」，甚至有醫生明知病人不適合打針亦拒簽發免針紙，病人在求助無門下才蜂湧光顧涉事的私家醫生，憂慮有需要病人日後更難取得免針紙。他續指，國際社會已陸續放寬社交距離措施，港府亦推行「0+3」入境措施，當局應考慮是否要繼續收緊疫苗通行證，令情況變得更嚴峻。



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香港病人政策連線主席林志釉在港台節目表示，仍有待政府公布涉事七名醫生簽發免針紙的方式，公眾才能了解到濫發的情況，「呢個都係一個現象，點解香港有幾位醫生可以攞到咁大量生意，去出咁大量嘅免針紙，然而佢哋喺報道所講嘅收費都唔係平，一般睇街症可能幾百蚊，但係你話收幾千蚊出張免針紙，呢個可能係一個現象，就係話係一個市場嚟嘅。」

他續指，此現象顯示，不願簽發免針紙的寒蟬效應早在警方拘捕行動前已出現，「公院醫生更加唔使諗，我有啲朋友，醫生都講到明佢唔適合打，但都唔會發免針紙㗎喇，咁形成咗個市場，當市民渴求一張免針紙，不論佢係咪真係有心去瞞騙安心出行，或者其他原因，亦都係有啲病人組織或者病人都話，好擔心佢哋身體狀況，長期病患者食緊好多隻藥，佢哋有啲可能免疫系統有問題，佢哋都搵唔到醫生去寫張免針紙，甚至嚴重到你問醫生你會唔會出免針紙，佢都未知你身體狀況，佢都婉拒。」

香港病人政策連線主席林志釉。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

他憂慮受影響病人將更難取得免針紙，公眾並不得悉拘捕理據和濫發的情況下，醫生亦會擔心發出免針紙後也要承擔後果，「連做都唔做喇。」

他續指，國際社會已逐步放寬社交距離措施，香港政府亦已推行旅客「0+3」免檢疫安排，「個疫苗通行證係咪需要有進一步收緊空間，我哋真係要再去更加嚴峻呢？呢個整體上，攞到免針紙主要都係因為同疫苗通行證愈嚟愈收窄嘅空間有啲關係。」

西醫工會會長梁漢輝表示，涉嫌濫發免針紙被捕的七名私家醫生，只佔行業內少數，但其簽發的免針紙極大量，直斥他們是害群之馬、做法離譜：「而家發現七個，唔知遲些少會唔會多，呢七個真係其實非常之數目龐大，有啲話（簽發）幾百、幾十啊，嗰啲其中會唔會有呢？呢個可能要遲些少調查，但而家佢嗰啲過千嘅，呢個好誇張啊實在，而家就制止咗呢七個先，其他就再慢慢處理。」

對於涉事七名私家醫生簽發的逾二萬張免針紙，將於10月12日失效，他認為政府已查閱有關免針紙，「其實好易㗎咋，上網就有，佢哋會知道係咩原因，有啲真係…你睇返係…有啲可能好離譜」，認為做法問題不大，而政府已預留約半個月緩衝期，讓有需要病人再找其他醫生簽發「免針紙」，「而真係濫用嗰啲，佢自己知掟啦，佢自己都唔會再去搵醫生都唔出奇。」

惟他坦言，拘捕行動將會對其他醫生在簽發免針紙上構成壓力，影響判斷一些「踩界」的情況，但認為醫生有標準判斷，相信並不難處理。