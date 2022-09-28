免針紙｜逾2萬張涉濫發10.12失效　資科辦將更新掃描器阻進入食肆

政府昨晚（27日）公布，目前有7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書，被警方拘捕，他們合共發出的2萬多張仍在有效期醫學豁免證明書將不獲接納，相關「免針紙」會由10月12日起失效。巿民如持有相關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗，或可繼續獲得醫學豁免。



助理政府資訊科技總監張宜偉今日（28日）表示，會根據衞生署名單，更新處所的「驗證二維碼掃描器」，防止市民憑涉事「免針紙」進入表列處所，期望能清晰告知市民二維碼已失效。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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政府昨日表示，因應七名私家醫生涉嫌濫發俗稱「免針紙」的醫學豁免證明書，他們發出合共的2萬多張未過期的免針紙將於10月12日失效。張宜偉今日在電台節目表示，資科辦將同與醫衞局商討，找回相關失效免針紙名單，令其失效，限期屆滿後，若有人以失效免針紙進入處所，掃描器將會發現問題，並會清晰的訊息，顯示無法成功掃描到的原因。

香港逾半數免針紙由涉事七名私家醫生發出

根據港府昨晚公布，根據「醫健通」紀錄，涉及的七名私家醫生合共發出2萬多張仍在有效期內的醫學豁免證明書，佔所有仍有效的醫學豁免證明書超過一半。港府懷疑上述私家醫生未有恰當遵從衞生署指引，發出醫學豁免證明書。港府將不再接納相關醫生過去發出的醫學豁免證明書。

市民如持有相關醫生發出的醫學豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以診斷其身體狀況是否不適合接種新冠疫苗，並向醫生申領一份新的醫學豁免證明書。考慮到相關市民可能需要時間諮詢其他醫生，由該七位私家醫生簽發的醫學豁免證明書，將由10月12日起被視為無效。

涉事醫生名單包括：



1、戴港盛

2、蔡淑梅

3、傅元龍

4、王秉亮

5、殷錦新

6、陳凱旭

7、林定儀

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼

