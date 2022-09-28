中電延長電動車免費充電服務　直至2023年底

中華電力今日（28日）宣布，延長轄下電動車充電站的免費充電服務至2023年底，繼續為電動車駕駛人士提供免費充電服務。

中電表示，將繼續定期檢視轄下電動車充電網絡的使用情況及客戶支援服務，並留意電動車技術發展，適時調整策略以切合市場需求。



香港面對充電設施不足問題，令不少欲購電動車人士卻步。（資料圖片／余俊亮攝）

中華電力目前中電在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器。

智易充2.0接獲480份申請

此外，中電於2020年11月推出升級版「智易充 2.0」電動車充電支援服務，為有意申請政府資助安裝電動車充電基礎設施的私人住宅樓宇停車場，提供一站式的專業技術支援及客戶服務。

中電表示，至今接獲超過480份申請，涵蓋約122,500個停車位，並已為約95%申請者完成初步供電容量評估，就提升大廈供電設備和停車場的電網規劃提供意見，協助大廈增設電動車充電設施。

中電總裁蔣東強先生說，中華電力一直致力推動綠色駕駛，設立便利的公共電動車充電設施，鼓勵更多駕駛人士選用電動車，以改善路邊空氣質素及減少溫室氣體排放。