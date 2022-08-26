大停電｜小火變燒橋大火　專家：光管個火種差幾十厘米都未必咁

中電一條位於元朗朗屏的電纜橋6月時發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，中電今日（26日）公開最終調查報告，指起火成因很大可能涉擴業街電纜室與鋼橋銜接點，橋內橫樑螢光燈（又稱光管）先起火，火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，最終引起燒橋事故。



理工大學電機工程學系教授鄭家偉認為，今次的事件非常罕見，即使在外國亦很少發生。他解釋，今次事件中光管的火種正正跌在電纜之上，如果差數十厘米跌在地上亦有機會不至於釀成如此大的事故。鄭家偉又認為，今次事件有機會與當日天氣炎熱，光管的鐵火牛在高溫之下短路以致著火有關。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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今次事件中，橋內的光管成為元朗、天水圍及屯門大停電的導火線。鄭家偉表示，涉事螢光燈是屬於舊式照明用具，新款可使用LED燈，除使用壽命長外，亦更堅固。但因環保和成本效益，他說，一般而言除非原有的光管老化，否則都不會特意轉用LED燈。而今次的事件中，有機會正因為舊式光管照明系統中的鐵火牛，在當日高溫下短路，而引致著火。

小火引發一連串連鎖效應

鄭家偉指出，今次光管的火種剛好跌在電纜上，熱力令電纜上用作絕緣作用的膠面溶化，從而使火種得以黏在電纜上，未有跌在地下，結果再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，引發一連串的連鎖效應，最終引起燒橋事故，並導致大停電。

他說，假如設置螢光燈的位置差數十厘米，火種掉落時直接跌在地上，亦有機會不至於釀成如此大的事故。

電纜設計時不會預料接觸火源 電纜少有防火塗層

鄭家偉又認同調查報告中，指今次事件非常罕見，即使他在進行資料搜集時，在其他國家亦很少發生同類事件。因設計電纜時，一般都不會預計會接觸到火源，這亦是為何電纜上很少會有防火塗層的原因，「一條普通嘅橋，一般上都唔會預有火會燒入去。」

他續說，即使光管出現短路，亦過於細眉細眼，對於檢查電纜的工作人員而言，就只是照明工具，不會刻意拆下來作檢查，估計光管起火亦非他們可以預見。

▼6月21日晚 元朗大停電下天水圍站及附近情況▼



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對於調查報告中的建議，鄭家偉認為大致上的方向都正確，雖然事件相當罕見，但亦應吸取當中的經驗，分別在電纜上設防火塗層及設有溫度感應器，以防再發生火警時，亦可減低影響。

另外，今次的事件中，中電在電纜橋冒煙後40分鐘才收到通報，很大程度是因為通訊設備設在橋內，結果火警發生時受到損壞。他認為可將通訊設備放在分隔開的地方，當意外發生時亦可發揮到它的作用。

立法會議員劉國勳則認為，今次事件中中電很多方面都有改善空間，特別是原本用作應對緊急情況的後備電源，竟然都在有需要的時侯因受損而未能運作。（黃寶瑩攝/資料圖片）

劉國勳︰中電絕對是後知後覺 應向受影響用戶減免電費

民建聯立法會議員劉國勳則認為，今次事件中電很多方面都有改善空間，特別是原本用作應對緊急情況的後備電源，竟然都在有需要的時侯因受損而未能運作，防火的措施上亦有待改善。

至於經過40分鐘，甚至要在網上看到流傳的短片才知道發生意外，絕對是後知後覺。而中電向受影響住戶派發每戶100元心意券作補償，劉國勳認為並不足夠。他舉例指，有通訊公司事後第二日已向居民派發電話卡，認為中電應減免電費，以作補償。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼

