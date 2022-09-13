俄烏戰事引發能源危機　環境局預告：明年電費上調難以避免

疫情下經濟不景，明年電費更料將再上升，市民恐百上加斤。環境及生態局表示，將按《管制計劃協議》與兩電進行2023年的電費檢討，預計年底前會有檢討結果。不過當局預告，由於國際燃料市場受着俄烏戰事引發的能源危機影響，以及新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，預計燃料價格持續大幅攀升，估計會為兩電來年的燃料成本構成巨大壓力，形容：「明年電費上調實在難以避免。」



中電高級顧問、選委界立法會議員陳紹雄則建議，政府可與大灣區城市加強能源合作，產生協同效應，相信有助減低日後電費增幅。



+ 2

陳紹雄：政府與大灣區城市加強能源合作產生協同效應

陳紹雄接受港台訪問時表示，受俄烏戰事等因素影響，國際能源價格急升，加上本港要邁向碳中和，需使用更多潔淨能源，價格較燃煤貴，預料明年電費將出現較大升幅。他建議特區政府與大灣區城市加強能源合作，產生協同效應，相信有助減低日後電費增幅。

另外，政府2018年推出電動車首次登記稅寬減安排，包括「一換一」計劃，鼓勵車主轉用電動車，相關安排將於2024年3月底屆滿。身兼立法會交通事務委員會副主席的陳紹雄認為，政府應檢視電動車市場的成熟程度、配套是否充足等資料，盡早決定計劃未來路向。他又促請政府為其他新能源公共交通工具的相關法規「拆牆鬆綁」，加快步伐發展。

年底前有電費檢討結果

環境及生態局回覆指，將按《管制計劃協議》與兩電進行2023年的電費檢討，並會參考國際燃料市場趨勢，嚴格審視兩電的電費建議，預計年底前會有檢討結果。

不過當局解釋，由於國際燃料市場受着俄烏戰事引發的能源危機，及新冠病毒疫情對全球經濟衝擊的影響，價格持續大幅攀升，估計會為兩電來年的燃料成本構成巨大壓力，形容「明年電費上調實在難以避免。」同時，當局指為改善空氣質素及應對氣候變化，電力公司一直在提升以更潔淨燃料供應電力，以及逐步增加興建零碳能源所需設施，將長遠為電費上升帶來壓力。

當局強調，會與兩電研究加強能源區域合作，及早適當規劃和分階段投資零碳能源所需的基礎設施，令成本適當地攤分，以舒緩電費上漲的壓力，減輕市民因香港轉用更多清潔能源發電的財政負擔。此外，當局亦會鼓勵市民透過改變生活及用電模式，以及使用更節能電器來節約能源，從而降低電費支出及社會的整體減碳成本。