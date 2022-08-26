元朗屯門大停電｜中電︰電纜橋橫樑光管起火　火勢蔓延電纜致燒橋

元朗朗屏中電電纜橋6月發生大火導致元朗、天水圍及屯門大停電，16萬居民斷電逾一整夜。事隔兩個月，中電周一（22日）終向機電工程署署長提交最終報告，政府僅對外披露少量內容，指「中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關」，起火成因至今仍未完整公開。

中電代表今日（26日）下午2時半會見傳媒，公開最終調查報告。中電指，當日起火成因很大可能涉擴業街電纜室與鋼橋衍接點，往橋方向約4米的橫樑螢光燈先起火。火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，最終引起燒橋事故。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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中電最新發表的調查報告指出，當日起火成因很大可能涉擴業街電纜室與鋼橋衍接點，往橋方向約4米的橫樑螢光燈先起火。火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，及後火勢由擴業街一邊蔓延至對岸的宏樂街，最終引起燒橋事故。

報告指，根據調查小組的化驗和分析結果，確認並無明顯跡象顯示火警由不正當行為引起，亦並非與電力負荷、電力保護系統、天氣或電纜有關，又稱今次火勢猛烈，導致電纜橋塌下，及橋內多個裝置嚴重損毀，形容要找出確實的起火源頭「十分艱巨」。

其中一個後備電源在火警前受損影響恢復供電

報告亦有檢討事故後的復電安排，提到根據電網規劃和設計，共有3個電源供電到元朗及天水圍，包括肇事電纜橋內的主電源，以及另外兩個後備電源，惟其中一個後備電源較早前已受損，故只能利用餘下的後備電源，為受影響客戶恢復供電。

事發時系統控制中心無法監測屯元天電網的實時狀況

中電在報告中指，火警同事令通訊電纜受損，系統控制中心無法監測屯元天電網的實時狀況，亦無法即時透過遙控方式復電，強調公司已隨即動員150名工程人員趕往受影響地區，穿梭不同供電點檢查，改以人手操作及評估，逐步復電，當中首先為主要的緊急及基本服務復電，包括醫院和鐵路等。

報告就事故提出5大改善建議：

1/ 低壓裝置管理

2/ 進一步提升火警安全和保安措施

3/ 緊急應變機制及溝通

4/ 提升供電通訊系統

5/ 設施管理

中華電力總裁蔣東強表示，今次事故由光管引起，形容事件非常罕見，事後已決定更換涉事光管。事件中，因通訊電纜受損，無法發揮遙控功能，只能逐座大廈恢復供電。至於未來會否加額外通訊頻道，亦是考慮方向。

中華電力輸電及供電業務部高級總監張寶中表示，電纜橋設施每年會有年檢，對上一次檢查，是於去年11月，當時橋上運作正常，主要檢查燈具有否故障。

中電周一已向機電署交報告

機電署周一引述中電的最終報告指，相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。

中電及政府當時均無對外公開最終調查報告，機電署僅稱中電在報告中闡述起火位置、事故起因和改善措施，亦已為轄下所有電纜橋作出改善措施，包括加裝防火及滅火裝置、更換所有或會引致火警的低壓電力裝置等。

另外，報告又稱，中電現正為相關輸電設施進行風險評估，檢討發生事故時的應變措施，以及計劃進行演練。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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中電早前承諾向受影響住戶派100元「心意券」

元朗朗屏中電電纜橋在6月21日晚上7時許突然起火，令元朗、天水圍和屯門區的部份居民停電長達13小時，政府要求中電於意外發生的三日後（6月24日）和兩個星期後（7月6日）分別提交初步和詳細報告，最終報告周一（22日）已向當局提交。

中電隨後表示，將撥款2,000萬元，向每個受影響住宅客戶送贈總值100元的「心意券」，可於元朗、天水圍及屯門的參與商戶使用。「心意券」將於9月陸續寄出，詳情將在稍後公布。

▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼

