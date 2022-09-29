十一國慶｜盤點警隊反恐裝備　「劍齒虎」裝甲車、小型水炮車戒備

十一國慶在即，據悉警方將佈防7,000至8,000 名警力，確保國慶活動安全順利進行。盤點過去一年，警方共增購三款國產車輛，分別為「劍齒虎」裝甲車、小型「人群管理特別用途車」（俗稱「水炮車」）及大型戰術巴士，三款車輛會在重要日子隨時候命。



警隊三個戰術部隊，機場特警、反恐特勤隊及鐵路應變部隊已換上新制服，提升防禦力及加強實戰應用。警方亦於今年6月，推出「反恐舉報熱線63-666-999」，設有「賞金」機制，鼓勵市民「見疑即報，全民反恐」，截至9月19日，熱線共接獲超過6300個訊息。



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裝甲車「劍齒虎」七一高調巡邏

警隊今年引入六輛國產裝甲車「劍齒虎」，除增強保護性能外，還配備多孔發射器，可以使用不同類型低殺傷力彈藥，並安裝了先進攝錄系統，「劍齒虎」已於今年七一在重點區域及市區高調巡邏。

內地軍事網站指車身可加裝聲波驅散器

據中國軍視網的資料所示，「劍齒虎」為中國警方專用，車胎內有特別配置，即使漏氣後亦可繼續行駛，車輛採用軍用防彈設計，玻璃亦能承受各類步搶掃射，亦能防禦AK74及M16步槍攻擊。車身可以加裝催淚炮、聲波驅散器等。參考內地報道，「劍齒虎」價值約160萬至180萬人民幣。

警方引入三輛國產「小型水炮車」，方便在橫街窄巷使用；圖為原本德國製木炮車。（資料圖片）

小型「水炮車」。（資料圖片）

小型「水炮車」適合橫街窄巷中使用

2019年反修例風波後，警隊研究引入小型「水炮車」，去年12月，三輛新採購的國產「小型水炮車」運抵本港，據悉配備的水炮、發射的水力與現正投入運作的水炮車一樣，不過車身較細，更具靈活度，適合本港橫街窄巷中使用，三輛總值約990萬元。

戰術巴士「小窗口」可發射催淚彈

警隊亦陸逐購入50部新款「加大碼」戰術巴士，車頂安裝至少10個監視鏡頭，360度視察周圍環境，車內設有指揮控制台，指揮官可透過大屏幕觀察車外狀況，並向外作出廣播。車身上方有六個「小窗口」，供人員向外發射催淚彈。戰術巴士也配備防暴配置，包括防暴車頭玻璃、防爆輪胎及強化前保險槓等。

警隊三個戰術部隊更換新制服。（李澤彤攝）

戰術部隊新制服加強防禦及實戰應用

機場特警、反恐特勤隊及鐵路應變部隊早前更換新制服，由內地製造，採用立體剪裁，更具彈性，適合跑步及攀爬，上臂和褲管縫有多個口袋，加強實戰應用。上衣採用拉鏈企領及長袖設計，肩膊、手肘及膝蓋有「暗格」可以加入護墊，保護關節及避免磨損，以便極端工作環境執行職務。

「反恐舉報熱線」設賞金機制

警方今年6月，因應本土極端分子活動轉趨隱蔽化和地下化，將2019年反修例風波設立的「反暴力報料熱線」，升格成「反恐舉報熱線63-666-999」，任何提供具關鍵性協助的市民，警方會於司法程序完結後按既定機制評核發放賞金。截至9月19日，熱線共接獲超過6300個訊息。