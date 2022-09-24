十一國慶警方暫未收到組織申請遊行　蕭澤頤：將加強人手巡邏

警方去年國慶派逾8,000警力在金鐘、銅鑼灣一帶，防止任何示威活動。被問到今年的部署時，警務處處長蕭澤頤表示，不方便透露人手部署，但會安排大量人手包括便衣及特警部隊在街上巡邏，強調警方不能掉以輕心。

被問到是否不鼓勵組織在七一、十一等日子上街示威，蕭澤頤表示，最重要是不要做違法的行為，警方會視乎相關活動有沒有影響公眾秩序及他人權利做風險評估，至於隨著疫情回落，未來是否可恢復恢復遊行示威，他則指此需與衛生署相討。



警務處處長蕭澤頤表示，不方便透露人國慶的手部署，但會有大量人手包括便衣及特警部隊在街上巡邏，強調警方不能掉以輕心。（資料圖片／盧翊銘攝）

蕭澤頤今（24日）在電視台節目時表示，本港的恐襲風險屬中度，即沒有具體情報顯示香港可能成為襲擊的目標，但強調警方不會因而掉以輕心。

他解釋，過去兩年甚至近幾個月，警方仍收到不少破獲仿製武器的案件，故會加強搜集線上及線下的情報，留意有無人在社交平台呼籲人做非法行為，呼籲市民「全民反恐、見疑則報」。至於今年國慶警方的部署，他表示，不方便透露人手部署，但當日會有大量人手包括便衣及特警部隊在街上巡邏。

▼警方近日為國慶在多區加強巡邏▼



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社民連在今年七一曾表示被國安處約見，要求組織不要在當日遊行示威。節目中，蕭澤頤被問到是否不鼓勵組織在七一、十一等日子上街示威，他說，今年未有收到任何組織申請遊行，又指最重要是不要做違法行為，「如果他們是堅持去做，我們一定是違法必究。」他續指，警方會視乎相關活動有否影響公眾秩序及他人權利做風險評估。至於隨疫情回落，未來是否可恢復遊行示威活動，他則指需與衞生署商討。

市民在英領館外奏英國國歌及《願榮光》被捕 暫未落案起訴

早前有市民在英國駐港總領事館外以口琴吹奏英國國歌及《願榮光歸香港》，被警方以涉嫌煽動拘捕，蕭澤頤表示案件仍在調查，暫時未落案起訴，但強調「做任何事情之前，要諗會唔會觸犯任何法例，如行為有可能煽動到其他人情緒，作出擾亂秩序行為都有可能觸犯法例。」

蕭澤頤︰打擊濫發「免針紙」絕不手軟

近日5名醫生及22名病人懷疑買賣「免針紙」被捕，警務處處長蕭澤頤表示，視乎病人能否提供有效病歷紀錄等，決定個案是否屬濫發「免針紙」，呼籲市民及醫護一定要按相關規定發針紙，「遇到這些（濫發）事件，我們絕不手軟，一定拘捕他們，因為會影響到他人的健康。」

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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籲給予反修例事件青年改過機會

早前有涉反修例事件入獄的大學生，服刑後被指影響校譽被開除學籍，蕭澤頤表示，相信是個別事件，認為社會應該給予反修例事件青年改過機會。他續指，自己有接觸過因反修例事件入獄的青少年，大部份都感到後悔，希望社會在他們承擔責任之後，要給予繼續學業或工作機會，「他出獄後都唔比機會佢哋、迫佢哋埋牆角，到最後邊個會受難？其實是成個社會都受難。」