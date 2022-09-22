保安局9.24舉行中式步操大匯演　各紀律部隊暨青年團賀國慶及回歸

國慶七十三周年暨回歸二十五周年，保安局率領轄下紀律部隊和輔助部隊及九支青少年團隊，本周六（24日）舉行「同心．展新」紀律部隊暨青少年團步操大匯演，各紀律部隊聯合表演中式步操，紀律部隊領犬員會與工作犬作執法示範表演。市民可於港台電視31及32、保安局及各紀律部隊Facebook專頁觀看直播。



國慶七十三周年暨回歸二十五周年，保安局率領轄下紀律部隊和輔助部隊及九支青少年團隊，本周六（24日）舉行「同心．展新」紀律部隊暨青少年團步操大匯演。（保安局fb圖片）

「同心．展新」步操大匯演將於本周六下午2時30分在將軍澳消防及救護學院舉行，參與的紀律部隊和輔助部隊來自香港海關、政府飛行服務隊、懲教署、消防處、警務處、入境事務處、醫療輔助隊和民眾安全服務隊。

領犬員與工作犬作示範表演

步操大匯演表演項目包括紀律部隊同場表演中式步操，是各紀律部隊轉用中式步操以來，首次聯合步操表演；各紀律部隊和輔助部隊會進行軍樂和音樂表演；紀律部隊的領犬員亦會與工作犬作執法示範表演。

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港台電視及保安局fb有直播

各紀律部隊屬下的青年團隊，包括海關青年領袖團、懲教署更生先鋒領袖、消防及救護青年團、少年警訊、入境事務處青少年領袖團、醫療輔助隊少年團和民眾安全服務隊少年團，將聯同香港青少年軍總會和香港航空青年團，表演舞龍獅和軍體拳。

由於疫情關係，步操大匯演不設公眾門票。歡迎市民屆時透過電視及相關社交平台和網站的直播，觀賞歷時一個半小時的精彩演出。直播平台包括香港電台港台電視31及32；保安局、紀律部隊和港台的Facebook專頁；港台和政府新聞處網站及港台YouTube頻道。