何文田帝庭園、赤柱灘道6號等污水陽性　政府派21萬個快測包

政府表示，油尖旺區、南區、九龍城區及屯門區有個別地方污水檢測呈陽性，且病毒量較高，顯示有關處所或有隱性患者存在，故將派發21萬個快速抗原測試包，供居民自行檢測。

資料顯示，涉及住宅包括特首李家超住所何文田帝庭園、豪宅君頤峰；赤柱灘道6號、醇廬、Good Cheer Villa；大角咀利奧坊．凱岸、傲寓；屯門的屯門市廣場、屯門時代廣場等。



▼9月28日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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因應有關地區的污水檢測結果呈陽性、病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約21萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地點包括：



油尖旺區 — 君頤峰、帝庭園、大利樓、利奧坊．凱岸、利奧坊．曉岸、利奧坊．曦岸、傲寓、奧城．西岸、永發大樓、福祥樓、福群樓及興旺大廈



南區 — 馬坑邨、石排灣邨、醇廬、Good Cheer Villa、黃麻角道6-8號、赤柱灘道6號、龍欣苑、龍德苑、漁光邨及崇文街與西安街附近一帶住宅 （見圖）



九龍城區 — 馬頭圍邨、傲雲峰、欣榮花園、帝庭豪園及宋皇臺道與馬頭涌道附近一帶住宅（見圖）



屯門區 — 和平新村、鍾屋村、屯門市廣場、屯門時代廣場、新都大廈、華都花園及錦華花園



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。