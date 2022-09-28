新冠疫苗｜5萬兒童未打針　一文看清9.30起禁入場所及活動

政府早前公布下降「疫苗通行證」年齡，周五（30日）起5至11歲兒童要至少接種一劑新冠疫苗才能進行食肆、商場、超市及圖書館及游泳池等指定處所。教育局指引亦規定，未接種疫苗的學生不能參加課餘的非學術活動，包括音樂及體育等。

醫務衞生局推算，現時只有88%的兒童合乎疫苗證要求，即仍有50,000名兒童未打針，今明兩日是打針的「死線」。



▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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5至11歲兒童後日起要至少接種一劑新冠疫苗才符合「疫苗通行証」資格，惟醫務衞生局推算，現時只有88%的兒童合乎疫苗證要求，即仍有50,000名兒童未打針。《香港01》整合在疫苗通及教育局措施下，未打針兒童9月30日將無法進入處所及活動。

▼接種要求▼



（一）接種第一劑疫苗後未滿三個月（須於接種第一劑疫苗三個月內接種第二劑疫苗）；或

（二）已接種兩劑疫苗。

政府早前公布下降「疫苗通行證」年齡，後日（30日）便是5至11歲兒童要至少一劑新冠疫苗的「死線」。（政府疫苗接種網站）

▼在疫苗通下未打針者不獲進入的場所▼



．主動查核「疫苗通行證」處所：餐飲業務處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所

．被動查核「疫苗通行證」處所：商場、百貨公司、街市／市集及超級市場

另外，政府亦表明，豁下場所都會要求使用疫苗通行證，包括圖書館及體育館等。至於學校方面，據教育局最新發出的《學校健康指引》，5歲或以上人士以到訪者身份，例如以公眾人士身份參加校慶活動進入學校，便須符合相關疫苗證安排，否則學校應拒絕有關人士進入學校，而未接種疫苗的學生不能參加課餘的非學術活動，包括音樂及體育等。

▼出示方法▼



兒童或家人可攜帶及出示印有二維碼的紙本紀錄或以儲存於手提電話的相片展示二維碼。另外，「安心出行」昨日亦已加入新功能，用戶更新程式後，可以同時儲存自身及最多八名同行人士的「疫苗通行證」，便利十五歲或以下人士、六十五歲或以上人士，或殘疾人士一同進入「疫苗通行證」適用處所。

五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」

