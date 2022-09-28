2萬張免針紙10.12失效　醫衞局未答法律依據　律師料屬行政手段

7名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書被捕，案件仍未開審，但港府昨日（27日）已率先宣布，他們合共發出2萬多張醫學豁免證明書將不獲接納，並會由10月12日起失效。

《香港01》翻查過相關的法律條文，未見有條文提及可因任何原因而不接納「免針紙」，而其新聞稿中未有列明是據什麼的條例而廢除相關「免針紙」，局方稱沒有補充。

有醫委會成員估計，是否承認「免針紙」或病假紙等醫生發出的証明書，一向屬衞生署或醫衞局的自行決定。有執業大律師認為，此是一個政策的決定，以行政手段令相關針紙失效，而另一名同為律師的病人組織主席則指，未知醫衞局是用什麼法律依據令相關針卡失效，但相信政府有其法律理據。



由七名涉嫌濫發「免針紙」醫生所發出的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，將於10月12日起失效。

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



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醫務衞生局：發出免針紙時未有恰當遵從衞生署指引

港府昨日（27日）率先宣布，七名涉濫發「免針紙」被捕的醫生，合共發出2萬多張醫學豁免證明書，這些「免針紙」將由10月12日起失效。據新聞稿的說法，此舉是因醫務衞生局有合理理由懷疑上述私家醫生，未有恰當遵從衞生署的指引發出醫學豁免證明書，故將不再接納相關醫生過去發出的醫學豁免證明書作為持有人不適合接種新冠疫苗的證明。

《香港01》翻查現時監管醫生的《醫生註冊條例》及《醫生（註冊及紀律處分程序）規例》，未見有條文提及醫生發出的證明書在什麼情況下會失效。

至於《香港註冊醫生專業守》則有列明醫生如以專業身份出載有失實或誤導聲明或其他不當的證明書，將會面對紀律處分程序，但在條文列明在紀律聆訊前醫生發出的證明書會失效。

至於《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》，亦無列明政府可在有合理理由懷疑下，可令部分指明醫學豁免證明書失效。

至於《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》，亦無列明政府可在有合理理由懷疑下，可令部份指明醫學豁免證明書失效，但規例有列明，署長可指明任何公告或證明書的格式。如局方是在此條例下在修改，只意味着只是疫苗通行證不承認相關的「免針紙」，而非新聞稿所指的失效。

醫委會成員、呼吸系統科專科醫生梁子超認為，是否承認「免針紙」屬衞生署的自行決定。（資料圖片 / 林若勤攝）

梁子超：是否承認「免針紙」屬衞生署行政決定

醫委會成員、呼吸系統科專科醫生梁子超表示，過往如醫生涉及刑事罪行，一般都會待判決後，醫委會才會就投訴醫生的個案進行紀律聆訊，「即使警方決定唔起訴，又或者告唔入，醫委會都會審。」

被問到以往有沒有醫生在未進行紀律聆訊前，因發出的證明書因被懷疑造假，而被署方不接納。梁子超表示，是否承認「免針紙」屬衞生署的行政決定，但同意過往若案件已進入司法程序，政府部門甚少會向公開評論及提供資料，相信醫衞局此舉是因有公眾衞生的考慮。

執業大律師陸偉雄。（資料圖片／羅君豪攝）

執業大律師：持免針紙者可向涉事醫生索償

執業大律師陸偉雄同樣認為，醫衞局此是一個政策的決定，以行政手段令相關針紙失效。他表示，如市民因此政策而利益受損，如真的有醫學需要而到相關診所簽發免針紙，可以向醫生索償，但就認為未必有足夠的法律基礎去向政府索償，「因為醫衞局依加係一個政策上的決定」，如他日醫生獲判無罪，醫生可再就此向政府索償。

本身是律師的病人政策連線主席林志釉則表示，未知醫衞局是用什麼法律依據令相關針卡失效，但如以《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》，更改指明任何公告或證明書的格式，其法律權限應只限於疫苗通行證。