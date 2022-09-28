獲國家獎學金內地研究生　港大搭訕女生不遂摸對方臀部　非禮罪成

獲國家獎學金到香港大學就讀的博士研究生，涉在校園內搭訕一名不相識的女學生，邀請對方到天台閒談，但遭女生拒絕，研究生涉捉她的右手拉至他的心口位置。女生掙扎離開後，研究生仍尾隨並涉在扶手電梯摸女生的臀部。女生最終離開，其後報警。研究生否認普通襲擊和非禮罪受審，裁判官今（28日）在東區法院裁定兩罪成立。案件押後至10月12日判刑，期間替被告索取社會服務令報告，又指校園內非禮案情嚴重，坦言很大機會判囚，被告需還柙候判。



被告關偉鵬，29歲，港大機械工程學博士研究生。控罪指他於2022年1月26日，在西環薄扶林道香港大學百周年校園LG層扶手電梯猥褻侵犯女子X，以及同日在香港大學百周年校園540號房外的走廊襲擊女子X。

被告關偉鵬在東區法院被裁定非禮及普通襲擊罪成。(資料圖片)

被告獲國家獎學金來港

辯方求情透露，被告於內地就讀本科和碩士，曾獲國家獎學金，排除萬難來港讀書。被告曾發表60多篇論文，擁有23項專利，並將於本年10月，和一名教授到日本參與一個關於機械人的學術論壇。港大很大機會因被告被定罪而召開紀律聆訊，他或未能繼續在港大就讀。

搭訕被拒即拉著事主右手

控方案情指，事主X（案發時24歲）於案發日晚上6時許，在校園內散步。被告上前搭訕，先以普通話表示想認識事主，繼而講廣東話。被告表示想和事主到天台閒聊但遭拒絕。被告之後仍跟著事主，更捉著她的右手，拉至被告心口位置。事主極力掙扎，被告最終放手。

尾隨X並摸她臀部

事主X之後乘搭扶手電梯，被告亦尾隨。期間，她感到臀部被觸摸。她回望，聽到被告表示要請她飲咖啡。被告當時雙手合十放在腹前。事主X當時感害怕，婉拒被告後離開。

裁判官指事件在香港大學的校園內發生，案情嚴重。(資料圖片)

事主講述情況與閉路電視片吻合

裁判官裁決時指，事主X平實交代事件，她所述普通襲擊的案情，符合閉路電視片段。對於被告辯稱誤會事主留下傾談，裁判官拒接納其說法，反指事主已多次拒絕和被告交流。

在校園發生案情嚴重

對於被告稱非禮或只是意外觸捉，裁判官亦拒接納其說法，並指被告非禮後稱請事主飲咖啡，是要分散事主被非禮的注意力。

裁判官最終裁定被告兩罪罪成，並指本案案情嚴重。事件在校園發生，被告先襲擊事主，涉及暴力行為，繼而非禮對方，事主受驚的程度相當大。

案件編號：ESCC 650/2022