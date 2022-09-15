阿叔疑鹹豬手2女子　當場遭酒樽爆頭兼擲櫈報復　受傷敗走下場慘

或許是色狼的現眼報？新加坡日前發生街頭毆鬥事件，1名大叔疑向咖啡店的2名女食客伸出「鹹豬手」，遭對方當場兇狠報復，不但被酒樽扑頭致流血，更被女子及周遭看不過眼的圍眾以膠椅扔到身上教訓。最終大叔不敵眾人，頭破向流被送院治療，亦遭以涉嫌滋事打架及性騷擾的罪名被捕。



新加坡1名大叔疑向咖啡店的2名女食客伸出「鹹豬手」，遭對方當場兇狠報復，不但被酒樽扑頭致流血，更被女子及周遭看不過眼的圍眾以膠椅扔到身上教訓。（網上影片截圖）

事發上周五（9日）晚上9時許，1名穿紅衣的大叔於達曼裕廊永昇路（Yung Sheng Road）第101座咖啡店，疑對鄰桌2名分別穿白色及紫色上衣的女食客「鹹豬手」性騷擾。原以為能不了了之，沒料卻惹錯人，大叔頓時惹怒兩女，遭對方當場暴力報復。

目擊者拍下的影片可見，紅衣大叔與兩女在咖啡室內扭打成一團，3人互相拉扯衣服及揮拳，更一度在地上纏打。混亂之間，其中1名女子以酒樽扑向大叔頭部導致流血，令大叔節節敗退。雖然他一度反抗，但紫衣女子及其他圍觀民眾曾以膠椅扔到他身上，導致他頭部及身體受傷。

大叔頭部受傷，在場接受救護員初步治理，其面上及衣服亦染有血迹，頭上則被包上繃帶及紗布，坐在擔架床上休息。（網上影片截圖）

現場有民眾曾嘗試調停並報警，最終雙方停止打鬥，大叔在場接受救護員初步治理，其面上及衣服亦染有血迹，頭上則被包上繃帶及紗布，坐在擔架床上休息，其後獲送院檢查。

當地警方事後透露，涉事大叔年約50歲，事發當晚與1名45歲女子發生糾紛；大叔被酒樽扑頭致受傷，另一女子則因踩到地上的玻璃碎片而受傷。兩人涉嫌滋事打架被捕，而大叔同樣涉嫌性騷擾被捕。