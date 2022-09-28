26間公立醫院9.30起准家屬探望非急症低風險病人　每日一次一小時

醫院管理局今晚（28日）公布，因應本地疫情最新發展，考慮病人及家屬需要，26間公立醫院的非急症病房及部門會由本周五（30日）起調整探訪安排，感染風險較低的病人每天可獲安排一次一小時探訪，同一時間最多可有兩位已登記的訪客進入病房探病。



同一時間只准兩人探訪 可換人

醫管局發言人表示，理解病人和家屬希望公立醫院採取更彈性的探訪安排，在考慮整體疫情和病房運作等因素後，醫管局會以風險為本，分階段調整公立醫院探病安排，盡量方便家屬探望住院病人。

局方稱，在新安排下，感染風險較低的病人，包括60歲以下的病人，或60歲或以上最少打完兩針、曾經確診新冠並最少打完一針的病人，每天可獲安排一次一小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探病。探訪期間可以換人，上限為三位已登記的訪客。

風險較高病人限每周探望各一小時

至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或60歲或以上未完成接種兩劑新冠疫苗的病人，每星期可獲安排兩次各一小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探訪。

醫院職員將聯絡家屬解釋個別病人的探訪安排及預約，家屬毋須另行聯絡醫院。

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需持有48小時內核酸檢測陰性證明

所有探訪人士須在探訪前提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明，同時必須符合「疫苗通行證」的相關要求，包括已接種所需劑量新冠疫苗，或屬於政府紀錄上的新冠康復人士等，並持有相關疫苗接種紀錄或康復人士紀錄。進入公立醫院的訪客亦須遵守掃描「安心出行」場所二維碼的規定，並必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩和量度體溫。

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須預先上網填探訪資料以取得二維碼

訪客在前往醫院前須透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」，填寫探訪資料及閱讀探訪須知。完成後，系統會發出二維碼予訪客。訪客須出示此二維碼予病房職員查閱。

此外，各公立醫院亦會繼續在可行的情況下為病人安排恩恤或視像探訪，會盡量為病人和家屬提供可行的協助。醫管局會繼續監察疫情最新發展，在情況許可下，盡快將新探訪安排擴展至其他病房和部門。

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