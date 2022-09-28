醫管局推新冠中醫復康診療　咳嗽、氣喘有改善　九成人肺功能仍差

醫管局於2020年推出「中醫門診特別診療服務」，為出院的新冠康復者免費提供6個月內不多於10次治療服務。醫管局今日（28日）發表新冠中醫復康診療臨床研究，研究回顧及跟進150名康復者的臨床情況，為康復者進行3個月至6個月不等的中醫個體化治療，並利用6分鐘步行測試、體質及肺功能問卷調查分析，發現多種臨床病徵包括咳嗽、氣喘及乏力等得到改善或斷尾，惟9成人的肺功能未有明顯改善。



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新冠康復者常見有乾咳、氣喘、疲乏

醫管局與3間本地大學及7間中醫診所暨教研中心團隊，在2020年9月至2021年12月期間，接受「中醫門診特別診療服務」的1,390名康復者中，揀選150名新冠康復者，分析臨床數據，當中逾6成為女性，逾3成為男性，主要年齡層為51至70歲群組。患者在康復後，仍較常出現乾咳、氣喘、疲乏等病徵。

香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥表示，康復者將會接受第一階段3個月中醫療程，如能「斷尾」則不用繼續接受治療，否則要進行第二階段6個月的治療。（陳韋慈攝）

香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥表示，康復者將會接受第一階段3個月中醫療程，如能「斷尾」則不用繼續接受治療，否則要進行第二階段6個月的治療。

逾九成康復者經測試肺功能較差

團隊利用6分鐘步行測試150名康復者，發現他們的肺功能比同齡人士低，95%康復者在測試中未達標準，即肺功能較差。經3個月治療後，僅接近10%人肺功能得到改善；接受6個月治療後亦僅15%人有改善。扣除治療前已達標8人，最終僅15人有改善，換言之9成人的肺功能未有明顯改善。

醫管局今日發表新冠中醫復康診療臨床研究，研究回顧及跟進150名康復者的臨床情況，並為康復者進行3個月至6個月不等的中醫個體化治療。（陳韋慈攝）

原本有接近30%康復者出現LFQ肺阻塞風險，接受3個月及6個月治療後，分別亦僅降至接近20%及20%。

不過，研究亦顯示，有超過7成康復者的體質屬於肺脾兩虛及或氣陰兩虛。康復者在治療前的健康體質情況為8%，治療後6個月已達16%，即健康程度上升一倍。

研究結果又指，康復者治療後的不少臨床病徵均得到改善，其中35.7%咳嗽、28.6%氣喘、36.5%乏力的康復者能夠斷尾。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，研究實證反映，中醫療程非常有效，成效令人鼓舞。（陳韋慈攝）

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，研究實證中醫療程非常有效，成效令人鼓舞，形容今次研究標誌中醫藥發展的里程碑。她期望繼續推動中醫科研項目，又指會積極配合國家中醫藥發展，與國際分享中醫臨床療效及優勢。