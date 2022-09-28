M+博物館LED幕牆9月初電壓驟降 十分一燈管無法再點亮 停播影像
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
西九文化區M+博物館在去年11月12日開幕，其LED幕牆成為維港兩岸其中獨特的景色之一，惟該幕牆運作不足一年便發生故障。西九文化區管理局今晚（28日）表示，M+博物館的LED幕牆中約有560支燈管，本月初因電壓驟降無法點亮。
原定應正在播放的流動影像、由印度藝術家納里尼 · 馬拉尼(Nalini Malani)創作的《尋找消失的血》，已中止播放。
西九文化區管理局︰目標是在數周內恢復部份運作
西九文化區管理局發言人公布，M+博物館幕牆有逾5,600支LED燈管，惟其中10%（約560支），自 9月初因電壓驟降無法再點亮。管理局已聯繫相關承辦商解決問題，目前正更換故障的LED燈管，目標是在數周內最少恢復部份幕牆運作。
將探討可否復播《尋找消失的血》
發言人又指，在保養工程完成後，M+將視乎博物館未來的節目方向，探討流動影像藝術家納里尼 · 馬拉尼所創作的《尋找消失的血》，可否再在幕牆展出。發言人補充，M+幕牆的用途為播放流動影像，為都市晚間景觀增添姿彩，以加強M+與城中一隅的連繫。
翻查資料，M+幕牆面積為65x110米，原正播放上述提到的印度藝術家納里尼 · 馬拉尼，所創作的《尋找消失的血》，展示期原定三個月，惟目前因技術問題被迫中止。
▼西九M+博物館2021年11月12日開幕▼
+14
M+博物館｜11.12起入場須付費成人票價120元 首展草間彌生作品M+首年免費4個月錄逾100萬訪客入場 管理層曾透露11月起如期收費M+博物館七一長周末延長開放至晚上八時 泥人打卡位即將告別M+博物館ADD+餐廳吞拿魚柳樣本驗出有毒物組胺 食安中心指示下架