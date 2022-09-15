M+博物館｜11.12起入場須付費成人票價120元　首展草間彌生作品

去年11月開幕的西九文化區M+，經過首年免費進場參觀安排後，今日（8日）公布由11月12日起，除了設於地下大堂展廳的開幕展覽免費開放予公眾入場參觀外，訪客如欲參觀其他M+展廳，須預先購票。票價方面，成人標準入場門票為120元，特惠門票包括全日制學生及60歲或以上長者等人士，票價則為60元。



另外，M+一周年後，首個收費的特別展覽將為「草間彌生：一九四五年至今」，展期由11月12日至明年5月14日。如市民要參觀該展覽，須另外購票，成人門票240元，特惠門票則為150元，購買該款門票的訪客可參觀M+所有展廳。



▼西九M+博物館2021年11月12日開幕▼



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訪客如欲參觀其他M+展廳，須預先購票。（M+提供）

M+於去年11月12日開幕，首年入場費全免，而截至昨日（14日），博物館已錄得逾153萬名訪客入場。M+今日公布，由開幕一周年當天，即今年11月12日起，除了地下大堂展廳的開幕展覽「香港：此地彼方」免費開放予公眾入場參觀外，訪客如欲參觀其他M+展廳，須預先購票，而該開幕展覽展期至2023年6月。

另外，設於博物館地下大堂的《南瓜》（2022），以及大樓B1層亦將免費開放予公眾參觀。票價方面，成人標準入場門票為120元，特惠門票票價則為60元，適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者及殘疾人士等。不過持有標準門票的訪客，不可參觀特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」展覽。而「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票可供訪客參觀M+所有展廳，成人門票為240元，特惠門票則為150元。

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M+表示，11月12日至明年1月31日期間入場的標準門票，以及「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票，將於10月13日上午10時起在網上公開發售。M+會員及贊助人可於9月29日至2022年10月12日的優先預訂期內預訂「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票。M+鼓勵訪客把握最後機會，在11月11日或之前透過線上預約平台預約免費參觀。

另外，為慶祝博物館開幕一周年，M+將舉行「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽，是著名藝術家草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展。展覽將展出逾200件來自亞洲、歐洲及美國的博物館主要藏品及私人藏品、M+藏品及草間彌生的個人收藏。