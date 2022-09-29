兩警與1男涉訛稱是國安處人員　騙事主付款　案件將轉區院審

兩男警及一名退休男涉訛稱為國安處人員，指一名男子牽涉在一宗詐騙案中，如屬實國安處將展開調查。三人事後同被控一項串謀欺詐罪，退休男另被控假冒公職人員罪，案件今（29日）在東區法院提堂，控方申請押後案件至11月4日，以準備轉介至區院的交件，獲裁判官批准。三名被告獲准以1000港元保釋，期間不得離港、每周到警署報到一次、居於報稱地址、及不得接觸控方證人。



3人同被控串謀訛騙

被告李雪輝（58歲，退休人士）、鄧栩洋（30歲，報稱公務員）、莊港偉（46歲，報稱公務員），同被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年3月27日 至2022年4月1日期間在港，串謀詐騙張田同，並要張交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司，與中科創新產業投資有限公司之間的交易。

涉向事主虛稱是國安處人員

控罪指3名被告曾向張虛假地表示：（i） 他們是香港警務處國家安全處(“國安處”）人員；（ii）國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對張的詐騙指稱：（iii）國安處所收到的消息如發現屬實，會對張展開調查。

李另被控一項假冒公職人員罪，指他於2022年4月1日，在香港中環豪華閣22樓假冒公職人員，即香港國安處職員。

案件編號：ESCC 1919/ 2022