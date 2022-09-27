「海港Sir」陳凱港涉隱瞞警司身份向銀行借貸　明年10月開審

有「海港Sir」之稱的警司陳凱港，涉嫌與一名商人隱瞞陳的警司身份，並分別向兩間銀行申請按揭，並獲貸款逾2千6百萬元，從而與該商人被控欺詐罪，案件今(27日)在區域法院提訊，兩人均否認控罪，案件排期於明年10月9日開審，控方指案件涉30名證人，預料審期20天，兩被告准繼續保釋。



被告陳凱港（50歲）及汪浩毅（49歲，商人），同被控兩項欺詐罪。控罪指2人於2019年5月17日與11月4日之間，隱瞞陳是香港警務處的警司，虛假地向東亞銀行有限公司作陳述，指陳在2019年7月至11月期間，受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬港元月薪；以及在同年5月17日至12月27日，連同陳隱瞞陳的職業是警司，向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬港元月薪，以及陳於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，接受逾11萬港元月薪。令2銀行在相當程度的可能性會蒙受不利，並批出2筆約2154.9萬及480萬港元的貸款。

案件編號：DCCC 132/2022