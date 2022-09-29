豪華餅店結業暫別　搬遷翻新峰迴路轉　老伙記：肯定食得番呢陣味

以酥皮蛋撻聞名，連影帝發哥（周潤發）都是擁躉的九龍城豪華餅店早前宣布將於明日（30日）結業，然而在結業前夕突傳來結業只是「暫別」的好消息，今午（29日）是豪華餅店通告上表示結業的前一日，豪華餅店門外依然人龍長長，不少人本著「最後一試」信念排隊支持，對於有傳餅店老師傅富哥將會頂手經營店舖，翻新後將原址經營。另一老伙計球姐雖大賣關子稱屬「商業秘密」，但卻大派定心丸：「肯定你會再食得翻呢陣味。」



九龍城豪華餅店早前宣布將於明9月30日結業，然而在結業前夕，9月29日突傳來結業只是「暫別」的消息，（夏家朗攝）

傳有人接手 老伙記球姐笑稱：𠵱個係秘密唔講你知

記者今午到豪華餅店向店家求證有關師傅富哥將頂手的消息，雖然他與球姐因人龍而忙得不可開交，但球姐也暗示有好消息，笑言：「𠵱個係秘密，唔講你知。」並指日後仍「會再食得翻依浸味」。

球姐又表示對富哥的手勢有信心：「佢大師傅嚟架喎，成間舖畀佢打骰架嘛」，又指「啲味道冇變架，一樣咁好食架。」至於球姐會否繼續留在餅店工作，她則表示：「我幾十歲啦，唔返啦辭工啦，都七十幾歲啦仲做得幾耐。」

屯門夫婦特意來購買 同學仔為母訂生日蛋糕：由細食到大

下午餅店外持續有20至30人在排隊等候，需約半小時，而餅店今日則只出售蛋撻及蛋糕，有客人更特意帶相機來拍照留念，亦有不少路過市民舉起手機打卡。

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陸太及丈夫特意由屯門坐近一小時車程前來再試試餅店蛋撻及蛋糕的味道，他們提到早幾日已試過由屯門到餅店打算購買，但因太多人放棄。陸太表示，雖然要排近半小時，但都認為值得，但她認為其實麵包是最好食，其他麵包店沒有的都可在豪華餅店食到，可惜餅店現時只賣蛋撻及蛋糕，未能再次品嘗麵包的味道。對於有指餅店將由師傅頂手，陸太太認為「都好嘅」，路過都會順手買來食，但就不會再特意前來購買。

陸太太及先生特意由屯門坐近一小時車程前來再試試豪華餅店蛋撻及蛋糕的味道。（夏家朗攝）

陳同學則預訂了生日蛋糕慶祝媽媽生日，今日特意由將軍澳前來領取，陳表示豪華餅店的糕點是「由細食到大」，最喜愛是餅店的特大朱古力曲奇餅，不過現在未有發售，對此感到可惜。對於有指餅店將由師傅頂手，他表示日後應該都會繼續支持餅店。

陳同學更表示豪華餅店的糕點是「由細食到大」。（夏家朗攝）

在附近上學的歐同學從未光顧過豪華餅店，得知將在月尾結業後，本打算在午膳時間到餅店購買，但見到太多人排隊所以放棄，他又表示明日午膳或在放學時間都會再來看看會否有機會一試餅店的手勢。

見到人龍支持豪華餅店 同學有體會：獅子山精神的體視

歐同學又認為始終是老字號，所以略感可惜，但始終時代在進步，有新興的店舖出現，「大家都有佢好處」，另外見到排隊的人龍，歐同學為大家都時向餅店表示支持，是獅子山精神的體視。

今日是劉先生第一次光顧豪華餅店，買了合桃蛋糕及蛋撻，對於結業他認為是無可避免，「冇得做都要架啦」，他又表示之所以會特意前來是因為太太想食合桃蛋糕，笑言今次是來「趁下熱鬧」，但他亦表示如日後由師傅頂手，路過亦會「支持一下」。

屹立九龍城48年酥皮蛋撻聞名 周潤發都是擁躉

位於九龍城衙前圍道的豪華餅店，有指開店已48年，店外的紅磚牆身儼如標記，但更有名的是店內的酥皮蛋撻，連發哥都是擁躉，據報曾在高峰期更試過一日賣出3,000個。

網上本月中流傳一張相片，指豪華餅店貼出告示，表明將在10月1日停止營業，並感謝街坊48年來的支持。記者致電餅店，確認餅店將營業至本月最後一日、即9月30日，若想再一嚐豪華餅店的酥皮蛋撻，便要趕在下月之前到訪。

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發哥自1979年起經常光顧 老闆靠做餅賣餅養大幾名子女

餅店老闆周先生及周太經營餅店逾40年，靠著做餅賣餅養大幾名子女，夫妻倆曾在傳媒訪問中提到，發哥在1979年首次來光顧後，經常來餅店光顧，周太更提到發哥試過在人客多的時間，幫手賣包，大讚發哥無架子、有禮貌。

除了酥皮蛋撻，店內還有多款麵包及蛋糕，包括近年發哥也愛吃的合桃蛋糕，也有報道曾提及，周先生對食材有要求，如合桃蛋糕會用上美國合桃，貪其爽脆的口感，提子包的提子則來自澳洲，因為甜而不膩。

▼周潤發在電視節目中到訪九龍城豪華餅店▼

