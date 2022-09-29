豪華餅店尋得白武士　廖創興後人保留品牌　鎖定明年初機場重開

屹立近半世紀的九龍城老字號「豪華餅店」，在結業前夕傳出好消息。《香港01》獲悉，豪華餅店將以全新面貌示人，並有白武士出手協助經營發展。

廖創興家族後人、知名精品咖啡品牌「The Coffee Academϊcs」創辦人廖偉芬接受《香港01》訪問時表示，她與餅店的東主已達成協議及共識，將會繼續保留「豪華餅店」品牌及原有味道，但考慮到店舖現址老化，正思考未來「落腳點」，初步鎖定於機場重開新店，強調會保留店內糕點傳統味道，亦會研製新口味，盼迸出火花，「希望最遲明年初開得到。」店名日後將更為「香港豪華餅家1977」。

她又透露，對小店的「獅子山精神」深受感動，亦欣賞老師傅的傳統手藝，「見到近年太多老字號結束，希望出點綿力，保育民間小食同東西文化糕點。」



廖偉芬(右二) 鍾情豪華餅店糕點的傳統味道，盼可原汁原味保留，並發揚光大。她又指，今日再專程探訪老闆娘周太(中間)一家。(廖偉芬提供相片)

廖偉芬接受《香港01》訪問時透露，雖然並非經常出入九龍城，「但去親都係去（幫襯）豪華（餅店）。」她又提到，豪華餅店雖是街坊小舖，但其糕點遠近馳名，尤其是店內的招牌蛋撻，「國內外都有名氣。」

廖偉芬：餅店「獅子山精神」令我感觸

老闆周師傅的拼搏故事，更令她感觸：「我好欣賞周師傅同周太，唔單止手藝好，最重要係40幾年一直守住間鋪，每日站立十數小時工作，仲可以養大四個小朋友，真係獅子山精神。」

接手經營則緣於偶然，她說豪華餅店結業消息傳出後，專程到訪支持，「但一早賣晒！傾傾吓就識咗師傅，之後再同周太兒子商量。」最終萌生合作念頭，期望可保留「豪華」味道：「主要係見到近年太多老字號結束，希望出點綿力，保育民間小食同東西文化糕點。」

餅店要告別九龍城 承諾日後有合適選止會重臨

她不諱言，老闆娘周太與九龍城街坊有濃厚感情，但考慮到餅店原址老化，且九龍城區亦有重建計劃，「所以要思考點樣同街坊再見面。」她不諱言餅店要與九龍城暫別，但她預告，日後如有合適選址，豪華餅店將會再重臨九龍城。

豪華餅店紥根九龍城，鄰近舊啟德機場，盛載時代意義。廖偉芬透露，初步選址於赤鱲角機場重開新店，「以前九龍城係舊啟德所在地，今次揀赤鱲角機場，所以特別有意義。」

她又表明，新店雖是全資擁有及發展，「但周太同許師傅會繼續留低同我哋一齊，傳授同發展新產品。」廖偉芬承諾必定會「原汁原味」保留豪華餅店的傳統味道，與此同時亦會加入新元素及新口味，盼將豪華餅店發揚光大：「我覺得只要味道好，用料好，加新包裝，香港人及旅行嚟嘅人都會喜歡。但係我覺得師傅們更厲害，因為他們對能夠分享手藝好開心。」

至於會否與其經營的精品咖啡店品牌聯乘合作？她則指未來一切皆有可能，「但暫時先專注傳承好豪華呢個老字號、手藝同食譜先！」

九龍城豪華餅店早前宣布將於明9月30日結業，然而在結業前夕，9月29日突傳來結業只是「暫別」的消息，（夏家朗攝）

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▼周潤發在電視節目中到訪九龍城豪華餅店▼

