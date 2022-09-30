國慶｜入境事務學院教官到中學教升旗　海關助青少年認識中華文化

為慶祝十一國慶，屯門聖公會聖西門呂明才中學的「入境事務處青少年領袖團」聯合升旗隊，將在明日（10月1日）國慶當日進行升旗典禮。入境事務學院的步操教官在過去一星期特意到學校為聯合升旗隊提供了三天專業的升國旗和區旗，以及步操訓練，讓學校能順利進行升旗典禮。



另外，海關「香港海關青年發展計劃」9月份特別舉辦了《 慶祝中華人民共和國成立73周年——中華歷史文化系列》，幫助參加的青少年加深對中華歷史文化的認識。



入境處表示，是次訓練透過中式步操，令「入境事務處青少年領袖團」隊員提高個人的紀律和服從性，加強他們愛國愛港、國民身份認同和對國家的歸屬感， 這點跟領袖團的核心信念「忠誠愛國、堅定不移」互相呼應。

處方表示，學院的步操教官將繼續到其他參加領袖團的學校，提供升旗和中式步操訓練，希望令更多青年人了解到國旗和國歌的代表性和重要性，感受中式步操氣勢和以齊為美的宗旨。

海關於2021年推出了「香港海關青年發展計劃」(Customs YES)，同時在計劃下成立了制服團隊「海關青年領袖團」，今年9月特別舉辦慶祝國慶的中華歷史文化系列，目標是透過一系列與中華歷史文化有關的活動，加强會員的國民教育，培養他們對中華歷史文化的興趣和認識，提高他們的國家觀念和國民身份認同。

海關表示，參加的青年會員反應非常熱烈 ，全部活動都收到超額報名，而參與活動的青少年均表示活動幫助他們加深對中華歷史文化的認識，獲益良多。

活動包括香港故宮文化博物館導賞團 ；參觀由三級歷史建築「羅家大屋」改建而成的「香港沙頭角抗戰紀念館」，認識香港民眾在抗戰期間的角色和事蹟；透過參觀上環原名為「中央會所」的一級歷史建築「香港中華基督教青年會必列者士街會所」，讓青年會員重溫魯迅舊日的足跡，並認識香港民眾在抗戰期間的事蹟；參觀「 敦煌 — 千載情緣的故事」展覽，讓青年會員深入認識敦煌的文化與藝術，探索中華藝術。